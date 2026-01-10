Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTara Sutaria Shares First Post Amid Breakup Rumours With Veer Pahariya Toxic Poster
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने शेयर किया पहला पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने शेयर किया पहला पोस्ट, मिनटों में हुआ वायरल

संक्षेप:

बीते दिनों तारा,वीर पहाड़िया संग अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर चर्चा में रहीं। ये खबरें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सामने आई। ऐसे में अब ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट शेयर किया है।

Jan 10, 2026 01:55 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बीते दिनों तारा,वीर पहाड़िया संग अपने ब्रेकअप की खबरों को लेकर चर्चा में रहीं। ये खबरें एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में हुए कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सामने आई। ऐसे में अब ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट शेयर किया है। तारा का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तारा ने शेयर किया पोस्ट

तारा सुतारिया जल्द ही यश स्टारर 'टॉक्सिक' फिल्म में नजर आने वाली हैं। ऐसे में ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर टॉक्सिक फिल्म का शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए तारा ने जानकारी दी है कि टीजर ने महज 24 घंटों के अंदर ही सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन (20 करोड़) व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। इस पोस्टर में यश हाथ में राइफल लिए नजर आ रहे हैं। तारा के इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। देखने वाली बात ये है कि वीर पहाड़िया ने तारा के इस पोस्टर पर कोई कमेंट नहीं किया है। यह फिल्म, 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

तारा सुतारिया

पहले जानते हैं क्या हुआ था उस कॉन्सर्ट में

दरअसल, कुछ दिनों पहले मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट था, जिसमें तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया भी शामिल हुए थै। वहीं, तारा सुतारिया एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर गई थी और उनके गानों पर परफॉर्म किया। इस दौरान दोनों काफी क्लोज दिखे। इतना ही नहीं उस दौरान उन्होंने तारा को किस भी किया था। वहीं, वीर का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वायरल में साफ दिखा था कि वीर को ये सब पसंद नहीं आया। ऐसे में अब दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने खूब जोर पकड़ा है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Tara Sutaria toxic

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।