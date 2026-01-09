तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने तोड़ दिया अपना रिश्ता? ब्रेकअप की खबर से सब हैरान
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया तो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि इंटरव्यूज में भी एक-दूसरे की बात करते नहीं थकते थे। दोनों रोमांटिक पोस्ट भी एक-दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे।
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिलेशनशिप पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में था। कुछ दिनों पहले तो एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में उनके कई मोमेंट्स भी वायरल हुए और अब खबर आ रही है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है जिससे फैंस काफी हैरान हैं।
फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों का ब्रेकअप हो गया है। हालांकि ब्रेकअप की वजह क्या है, इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। वैसे ना तो तारा और ना ही वीर की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है।
एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट में दोनों के हुए थे चर्चे
बता दें कि ये खबर एपी ढिल्लों वाले कॉन्सर्ट के हफ्तों बाद आई है। दरअसल, कुछ दिनों पहले मुंबई में सिंगर एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट था जिसमें तारा और वीर भी शामिल हुए थे। इस दौरान तारा, स्टेज पर भी गई थीं और वहां एपी उनके काफी क्लोज भी दिखे थे। इतना ही नहीं उस दौरान उन्होंने तारा को किस भी किया था। इसके बाद कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए कि वीर को ये सब पसंद नहीं आया।
दोनों ने दी थी सफाई
हालांकि तारा और वीर ने फिर सोशल मीडिया पर क्लीयर भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सबप नेगेटिव पीआर किया जा रहा है उनके खिलाफ। वीर ने भी कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता और उनके वीडियोज को गलत तरीके से एडिट करके शेयर किया जा रहा है।
पिछले साल किया था रिलेशनशिप कन्फर्म
वीर और तारा ने अपने रिलेशनशिप को पिछले साल जुलाई में पब्लिक किया था। तारा ने दरअसल, अपने एक गाने थोड़ी सी दारू की फोटो शेयर की थी जिसमें उनके साथ एपी ढिल्लों ही थे।
इस पोस्ट पर वीर ने कमेंट किया था, मेरी, दिल वाले इमोजी के साथ। तारा ने भी फिर माइन और नजर ना लगने वाला इमोजी कमेंट किया था।
इसके बाद दोनों कई इवेंट्स और डिनर या लंच डेट्स पर साथ दिखते। इसके अलावा दोनों वेकेशन पर भी साथ जाते थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।