तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों के साथ पोस्ट किया वीडियो, वीर पहाड़िया ने कमेंट सेक्शन में लिखा…

संक्षेप:

तारा सुतारिया और एपी ढिल्लों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर तारा सुतारिया और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रिएक्ट किया है।

Dec 29, 2025 06:32 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। दरअसल, उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तारा, एपी ढिल्लों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त उन्हें किस और हग करती नजर आ रही हैं और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया शॉक्ड दिखाई दे रहे हैं। वीर का रिएक्शन देखने के बाद लोग तारा को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में तारा ने पोस्ट शेयर कर चीजें क्लियर की हैं।

क्या बोलीं तारा?

तारा ने इंस्टाग्राम पर एपी ढिल्लों के साथ वीडियो पोस्ट कर लिखा, ‘पूरे जोश के साथ, गर्व से और हमेशा साथ!!! एपी ढिल्लों मेरे फेवरिट हैं!!! क्या जबरदस्त रात थी! मुंबई, हमारे (मेरे और एपी ढिल्लों के) गाने को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। आगे और भी म्यूजिक और भी यादें साथ मिलकर बनाएंगे।'

‘झूठी कहानियां’

तारा ने आगे ट्रोल्स को जवाब दिया और अपने फैंस को बताया कि वायरल वीडियो फेक है। उन्होंने लिखा, 'पी.एस. – झूठी कहानियां, “चालाक एडिटिंग” और कुछ लोगों की पेड पीआर हमें न हिला पाती हैं, न कभी हिलाएंगी। आखिर में प्यार और सच्चाई ही जीतती है। तो बुलीज पर हमें हंसी आ रही है।’

वीर पहाड़िया का कमेंट

तारा के वीडियो पर कमेंट कर उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने लिखा, ‘इस वीडियो के साथ जो मेरा रिएक्शन फुटेज वायरल हो रहा है वो इस कॉन्सर्ट का नहीं है। वो दूसरे कॉन्सर्ट का है जोकर्स।’ वहीं एपी ढिल्लों ने तारा सुतारिया को क्वीन कहा है।

यहां देखिए वीडियो

