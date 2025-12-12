Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
'धुरंधर' देख खुद को रोक नहीं पाईं अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड, कहा- 'इस गाने में आपका स्वैग और...'

संक्षेप:

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना एक्टिंग के मामले में रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ते नजर आए। हर कोई अक्षय की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है। ऐसे में अब 'धुरंधर' देखने के बाद अक्षय की एक्स-गर्लफ्रेंड ने उनकी जमकर तारीफ की है। यही नहीं उन्होंने अक्षय के साथ एक अनसीन तस्वीर भी शेयर की।

Dec 12, 2025 09:33 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया हे। इस मूवी में रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल सहित तमाम कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है। मूवी में अक्षय खन्ना एक्टिंग के मामले में रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ते नजर आए। हर कोई अक्षय की एक्टिंग की तारीफ कर रहा है। ऐसे में अब 'धुरंधर' देखने के बाद अक्षय की एक्स-गर्लफ्रेंड ने उनकी जमकर तारीफ की है। यही नहीं उन्होंने अक्षय के साथ एक अनसीन तस्वीर भी शेयर की।

अक्षय की एक्स गर्लफ्रेंड ने की तारीफ

अक्षय खन्ना की एक्स-गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा शर्मा हैं। तारा ने 'धुरंधर' देखने के बाद मूवी में अक्षय की एक्टिंग की जमकर तारीफ की। दरअसल, तारा शर्मा ने अक्षय के साथ थ्रोबैक फोटो शेयर की है। इस तस्वीर के साथ तारा ने लिखा, 'हमने इसे (धुरंधर) अभी तक नहीं देखा है, लेकिन हमारे इंस्टा फीड #धुरंदर से भरे हुए हैं! खासकर यह गाना और आपकी (अक्षय खन्ना) एंट्री! तो आपके और पूरी टीम के लिए यह एक गुड लक मैसेज है!'

अक्षय खन्ना

गाने में आपका स्वैग...

अक्षय को बहुत-बहुत बधाई! हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम फीड 'धुरंधर' से भरे हुए हैं! खासकर यह गाना और आपकी एंट्री! आपको और आपकी टीम को बहुत शुभकामनाएं! इस गाने में आपका स्वैग, आपका औरा... हम दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं, आप हमेशा से ही एक्टिंग के प्रति जुनूनी हैं और आपको इसे कायम रखते देखना वाकई शानदार है।'

आप एक प्राइवेट पर्सन हो

तारा ने आगे लिखा, 'हा हा यह गाना, स्वैग, आपका औरा...। हम दोनों बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं, आप हमेशा से ही एक्टिंग के प्रति जुनूनी हैं और आपको इसे कायम रखते देखना वाकई शानदार है। आप वो प्राइवेट पर्सन हैं, जिन्हें मैं जानती हूं। बहुत खुश हूं क्योंकि आपकी शांतिपूर्ण तरह से की गई कड़ी मेहनत रंग ला रही है।'

कई सालों किया डेट

बता दें कि तारा शर्मा और अक्षय खन्ना ने एक साथ पढ़ाई की है। दोनों ने कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया। साल 2007 में करण जौहर के चैट शो में अक्षय ने खुलकर अपनी निजी जिंदगी के बारे में चल रही अटकलों का जवाब देते हुए कहा, 'यह एक सच्चा रिश्ता है।' कई सालों तक साथ में रहने एक बाद उनका ब्रेकअप हो गया और तारा शर्मा ने साल 2007 में रूपक सलूजा संग शादी की।

