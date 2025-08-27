बिग बॉस 19 के घर 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर गई ये कंटेस्टेंट, बताया एक दिन में कितने बार कपड़े बदलेंगी
बिग बॉस के कंटेस्टेंट अक्सर अपने डिजाइनर कपड़ों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब सीजन 19 में एक पार्टिसिपेंट अपने साथ 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर आई हैं। उनका कहना है कि वह अपनी लग्जरी छोड़कर नहीं जा सकतीं।
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। 25 साल की आंत्रप्रिन्योर तान्या अपने बॉडीगार्ड्स के बारे में पहले ही एपिसोड में बात कर चुकी हैं। अब पता चला है कि वह बिग बॉस के घर में 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर पहुंची हैं। तान्या का कहना है कि वह अपनी लग्जरी नहीं छोड़ सकती हैं।
एक दिन में पहनेंगी 3 साड़ियां
तान्या 800 साड़ियां लेकर आई हैं, इस पर बोलीं, 'मैं अपनी लग्जरी छोड़कर नहीं जा रही। अपनी जूलरी, एक्सेसरीज और 800 से ज्यादा साड़ियां घर में लेकर आ रही हूं। हर दिन मैं 3 साड़ियां पहनूंगी, जिन्हें मैं पूरे दिन बदलूंगी।'
बॉडीगार्ड्स ने बचाई लोगों की जान
बिग बॉस 19 के घर से भी तान्या के कुछ वीडियोज वायरल हुए हैं जिन पर लोगों के कई तरह के रिएक्शंस हैं। तान्या ने पहले दिन कहा था, 'कुंभ मेले में मेरे बॉडीगार्ड्स ने 100 लोगों को बचाया था, यहां तक कि पुलिस को भी। इसी वजह से मैं यहां आई हूं। मेरे बॉडीगार्ड्स अच्छी तरह से ट्रेन्ड हैं। मुझे अभी तक कोई धमकी नहीं मिली लेकिन इंतजार कर रही हूं कि मिले फिर मैं सिक्योरिटी रखूं।'
सिक्योरिटी रखने का शौक
तान्या से पूछा गया कि जब कोई खतरा नहीं तो वह क्यों गार्ड्स रखती हैं। इस पर बोलीं, 'ये सब मेरे परिवार में लंबे समय चला आ रहा है। सबके पास सिक्योरिटी थी। हमारी सिक्योरिटी के साथ चलने की आदत है। हमारे पीसीओ और स्टाफ वगैरह हैं।'
बिजनसमैन हैं पिता
तान्या के इन सब बयानों के बाद लोग उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तान्या के पिता बिजनसमैन हैं। तान्या ग्वालियर से हैं। इंस्टा पर तान्या के 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अपने बायो में उन्होंने मिस एशिया 2018, आंत्रप्रिन्योर, पॉडकास्टर, कल्चरल एक्सप्लोरर और स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर लिख रखा है।
