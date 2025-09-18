Tanushree Dutta On Sushant Singh Rajput Disha Salian Parveen Babi Death And Mental Health सुशांत और परवीन बाबी की मौत पर खुलकर बोलीं तनुश्री दत्ता, कहा- दिशा सालियान के मर्डर की फाइल पुलिस ने..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTanushree Dutta On Sushant Singh Rajput Disha Salian Parveen Babi Death And Mental Health

सुशांत और परवीन बाबी की मौत पर खुलकर बोलीं तनुश्री दत्ता, कहा- दिशा सालियान के मर्डर की फाइल पुलिस ने...

सुशांत की मौत के बाद कई कलाकार उनके सपोर्ट में सामने आए तो कई ने उनकी मौत का जिम्मेदार खुद एक्टर को ही ठहराया। ऐसे में अब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और इंडस्ट्री के रवैये को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:30 PM
share Share
Follow Us on
सुशांत और परवीन बाबी की मौत पर खुलकर बोलीं तनुश्री दत्ता, कहा- दिशा सालियान के मर्डर की फाइल पुलिस ने...

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की अचानक हुई मौत ने सभी को गहरा सदमा दिया था। इन मौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई सवाल भी खड़े किए। यही नहीं, सुशांत की मौत के बाद इन साइडर और आउट साइडर स्टार्स को लेकर भी एक लंबी बहस शुरू को हवा दी। सुशांत की मौत के बाद कई कलाकार उनके सपोर्ट में सामने आए तो कई ने उनकी मौत का जिम्मेदार खुद एक्टर को ही ठहराया। ऐसे में अब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और इंडस्ट्री के रवैये को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

परवीन बाबी को किया पागल

बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान तनुश्री ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत और परवीन बाबी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'मानसिक स्थिति को बिगड़ते भी हैं लोग। मैंने अपने आप को संभाल लिया तो मैं अपनी बात को कह पा रही हैं। इन लोगों ने पूजा मिश्रा के साथ गलत किया उसकी मानसिक स्थिति को खराब किया। वो लड़की है, इसलिए शायद उसे जिंदा रहने दिया। वरना सुशांत की तरह उसे भी मार देते। परवीन बाबी को भी इन लोगों ने यही सब करके पागल करवाया होगा। बेचारी लड़की अकेली थी, मासूम थी, उसका इस्तेमाल करवाया होगा इन लोगों ने फिर इन लोगों को अहसास हुआ होगा कि हमारी फैमिली इमेज खराब हो जाएगी तो इन लोगों ने उसका ये हाल करा दिया होगा।'

दिशा की मर्डर फाइल ही खो दी

इसके बाद तनुश्री ने कहा, 'हम सब जानते हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ था। उसे मारा गया। वो इतना इनोसेंट था तेजी से आगे बढ़ रहा था। राइजिंग स्टार था। वो नेक्स्ट सुपरस्टार था बॉलीवुड का। इन लोगों को उससे इतनी जलन थी कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये लोग अचानक ही नए हिट स्टार्स का एक्सीडेंट करा देते हैं। दो तो मेरे सामने थे। एक आशिकी फिल्म के एक्टर राहुल रॉय और चंद्रचूर्ण सिंह। इन दोनों हा ही एक्सीडेंट हो गया। यही दिशा सालियान के साथ भी ऐसा ही किया गया। उसकी तो मर्डर की फाइल ही खो दिया मुंबई पुलिस ने तो ये सब क्या है।'

सुशांत संग काम करने वाली थीं तनुश्री

तनुश्री ने बताया, '2020 में मैं सुशांत के साथ काम करने वाली थी। मेरे मैनेजर ने बताया कि एक फिल्म हैं, जिसमें एक्ट्रेसेस के नाम मांगे हैं तो मैंने आपका नाम दिया है, मेन लीड एक्ट्रेस के लिए। मैंने जब सुना सुशांत तो मैं बहुत खुश हुई कि मैं उसके साथ काम करूंगी, क्योंकि उस वक्त वो बड़ा स्टार था। उसकी कई फिल्में हिट हुई थीं। मैंने अपने मैनेजर से पूछा वो मेरे साथ काम करेगा, मीटू के बावजूद तब मैनेजर ने कहा हां वो कास्टिंग में इंटरफेयर नहीं करता। तब तुझे पता चला कि वो सही बंदा है, क्लीन बंदा है। इसे बाद मुझे पता चला कि वो पंद्रह से बीस दिन बाद उसकी मौत हो गई।'

Tanushree Dutta Sushant Singh Rajput Parveen Babi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।