सुशांत और परवीन बाबी की मौत पर खुलकर बोलीं तनुश्री दत्ता, कहा- दिशा सालियान के मर्डर की फाइल पुलिस ने...

सुशांत की मौत के बाद कई कलाकार उनके सपोर्ट में सामने आए तो कई ने उनकी मौत का जिम्मेदार खुद एक्टर को ही ठहराया। ऐसे में अब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और इंडस्ट्री के रवैये को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की अचानक हुई मौत ने सभी को गहरा सदमा दिया था। इन मौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कई सवाल भी खड़े किए। यही नहीं, सुशांत की मौत के बाद इन साइडर और आउट साइडर स्टार्स को लेकर भी एक लंबी बहस शुरू को हवा दी। सुशांत की मौत के बाद कई कलाकार उनके सपोर्ट में सामने आए तो कई ने उनकी मौत का जिम्मेदार खुद एक्टर को ही ठहराया। ऐसे में अब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है और इंडस्ट्री के रवैये को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

परवीन बाबी को किया पागल बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान तनुश्री ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत और परवीन बाबी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'मानसिक स्थिति को बिगड़ते भी हैं लोग। मैंने अपने आप को संभाल लिया तो मैं अपनी बात को कह पा रही हैं। इन लोगों ने पूजा मिश्रा के साथ गलत किया उसकी मानसिक स्थिति को खराब किया। वो लड़की है, इसलिए शायद उसे जिंदा रहने दिया। वरना सुशांत की तरह उसे भी मार देते। परवीन बाबी को भी इन लोगों ने यही सब करके पागल करवाया होगा। बेचारी लड़की अकेली थी, मासूम थी, उसका इस्तेमाल करवाया होगा इन लोगों ने फिर इन लोगों को अहसास हुआ होगा कि हमारी फैमिली इमेज खराब हो जाएगी तो इन लोगों ने उसका ये हाल करा दिया होगा।'

दिशा की मर्डर फाइल ही खो दी इसके बाद तनुश्री ने कहा, 'हम सब जानते हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ था। उसे मारा गया। वो इतना इनोसेंट था तेजी से आगे बढ़ रहा था। राइजिंग स्टार था। वो नेक्स्ट सुपरस्टार था बॉलीवुड का। इन लोगों को उससे इतनी जलन थी कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये लोग अचानक ही नए हिट स्टार्स का एक्सीडेंट करा देते हैं। दो तो मेरे सामने थे। एक आशिकी फिल्म के एक्टर राहुल रॉय और चंद्रचूर्ण सिंह। इन दोनों हा ही एक्सीडेंट हो गया। यही दिशा सालियान के साथ भी ऐसा ही किया गया। उसकी तो मर्डर की फाइल ही खो दिया मुंबई पुलिस ने तो ये सब क्या है।'