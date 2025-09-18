तनुश्री दत्ता ने खोली बॉलीवुड माफियाओं की पोल, कहा- 'हमारे फार्म हाउस आए बिना तुम...'
तनुश्री हमेशा ही बॉलीवुड को लेकर अपने बेबाक बयान देती रहती हैं। इसी बीच तनुश्री ने एक बार फिर से बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बॉलीवुड माफिया को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है।
'आशिक बनाया आपने' से बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। तनुश्री प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों और विवादों में रही हैं। तनुश्री हमेशा ही बॉलीवुड को लेकर अपने बेबाक बयान देती रहती हैं। इसी बीच तनुश्री ने एक बार फिर से बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बॉलीवुड माफिया को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है।
हमारे फार्म हाउस के चक्कर काटे बिना हीरोइन कैसे बन गई
तनुश्री दत्ता ने हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान तनुश्री ने इंडस्ट्री को लेकर कई राज खोले। तनुश्री ने बातचीत में कहा, 'हमारे तलवे चाटे बगैर तुमको सैक्सेस मिले, हमारे फार्म हाउस के चक्कर काटे बिना तुम हीरोइन कैसे बन गई। हीरोइन का दर्जा तुमको बॉलीवुड में कैसे मिल गया। हमारी सिफारिश के बगैर तुम हिरोइन भी बन गई। ये बात सहन नहीं होता उनको। उनकी आत्मा अंदर से अंदर से जल रही होती है।'
हमारे और सुशांत की सक्सेस से होती थी जलन
तनुश्री ने आगे कहा, 'इतनी जलन होती तुम लोगों को तो जलो, जल-जलकर करो। इतनी जलन होती थी हमारे और सुशांत सिंह राजपूत की सक्सेस से। ये सब बॉलीवुड माफियाओं के लिए है और तुम्हारे नाजायस बापों के लिए हैं, जिन्होंने तुमको गोद लिया है। ये ऐसा वक्त आ गया है न कि इन लोगों को अपने कर्मों का पश्चाताप करो।'
तनुश्री दत्ता का वर्कफ्रंट
तनुश्री दत्ता के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने इमरान हाशमी के साथ 'आशिक बनाया आपने' (2005) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्होंने '36 चाइना टाउन', 'भागम भाग', 'रिस्क' और अन्य फिल्मों में काम किया है। उन्हें आखिरी बार 2013 में आई टीवी फिल्म 'सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस' में देखा गया था।यही नहीं तनुश्री मीटू कैंपेन को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने नाना पाटेकर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
