तनीषा मुखर्जी को नेपो बेबीज से है प्यार, बोलीं- आउटसाइडर्स लॉयल नहीं होते, जैसे मेरे जीजाजी…

तनीषा मुखर्जी को इंडस्ट्री के इनसाइडर्स से प्यार है और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। उन्हें लगता है कि बाहर से आए लोग सिर्फ लेना जानते हैं और लॉयल नहीं होते। उन्होंने अपने जीजाजी अजय देवगन का उदाहरण दिया।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 03:46 PM
काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी का कहना है कि उन्हें नेपो बेबीज से प्यार है। वे लोग इंडस्ट्री को देने के बारे में सोचते हैं। जबकि आउटसाइडर्स लॉयल नहीं होते। तनीषा ने अपने जीजाजी और रोहित शेट्टी का भी उदाहरण दिया। कहा कि वे दोनों ही स्टंट करने वाले लोगों का ध्यान रखते हैं। बता दें कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन के पिता स्टंटमैन थे।

मैं हूं बॉलीवुड बेबी

तनीषा पिंकविला से बात कर रही थीं। उन्होंने बीते कुछ समय से बॉलीवुड की ट्रोलिंग पर बात की। तनीषा बोलीं, 'हम कहते हैं 'मेक इन इंडिया।' लेकिन बॉलीवुड तो भारत में पहले से ही बना है। भारतीय एक्टर्स, भारतीय सब्जेक्ट्स... फिर हमें वो रियायतें क्यों नहीं मिल रहीं? हमें क्यों सजा दी जा रही है? बॉलीवुड को लगातार भला-बुरा क्यों कहा जा रहा है। इससे मैं वाकई हर्ट होती हूं, क्योंकि मैं बॉलीवुड बेबी हूं। मुझे मेरी इंडस्ट्री से प्यार है, मुझे फिल्म बिरादरी से प्यार है, मुझे उन लोगों से प्यार है जो इस फ्रेटर्निटी में आते हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में पैदा होने वालों से प्यार है, मुझे अपने नेपो बेबीज प्यारे हैं और मैं जानना चाहती हूं कि हमें इतना बुरा क्यों कहा जा रहा है।'

यहां के लोग देने में यकीन करते हैं

तनीषा आगे बोलीं, 'मैं आपको एक चीज बहुत साफ बता दूं, जब आप एक फिल्म फैमिली से आते हैं तो आप सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं। आप यहां से लेने वाले इंसान नहीं होते। हां आप एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं लेकिन आप हमेशा इंडस्ट्री को देने के बारे में सोचेंगे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो लोग इंडस्ट्री में बाहर से आते हैं उनमें हमारी इंडस्ट्री के लिए लॉयल्टी नहीं होती। वे लेने आते हैं। हो सकता है जब उनके बच्चे इंडस्ट्री में आना चाहें तो वो देने के बारे में सोचेंगे। चाहे रोहित शेट्टी हों या मेरे जीजाजी (अजय देवगन) ये लोग स्टंट करने वालों का ध्यान रखते हैं।'

