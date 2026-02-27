विजय की पत्नी संगीता ने दी तलाक की अर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप भी लगाया
तमिल स्टार विजय पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दायर की है। उन्होंने एक्टर संग इतना लंबा रिश्ता तोड़ने का फैसला किया है।
एक्टर विजय और पत्नी संगीता 25 साल से साथ हैं, लेकिन अब एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है कि एक्टर की पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी डाल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कानूनी कार्यवाही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के आधार पर हो रही है। यह एक्ट पति या पत्नी को एडल्ट्री और क्रूरता समेत अन्य कारणों से तलाक लेने की अनुमति देता है।
विजय पर लगाया संगीता ने ये आरोप
याचिका के मुताबिक संगीता का दावा है कि विजय का किसी फीमेल एक्टर के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था। याचिका में दावा किया गया है कि साल 2021 में संगीता को पता चला कि विजय का किसी एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप है। इसमें आगे दावा किया गया कि विजय द्वारा रिलेशन को समाप्त करने के आश्वासन देने के बावजूद भी वह रिश्ता बनाते रखे।
स्पेशल मैरिज एक्टर के सेक्शन 27(1)(ए) और 27(1)(डी) के तहत ये बातें संगीता द्वारा मांगे गए तलाक के आधारों के लिए महत्वपूर्ण बन गईं।
यह एक्ट तलाक की अनुमति देता है अगर पति या पत्नी में से कोई एक दूसरी पार्टी के साथ गलत करता है।
अभी स्टेटमेंट आना बाकी दोनों की तरफ से
न्यू एजेंसी एएनआई के मुताबिक संगीता ने चेंगलपट्टू फैमिसी कोर्ट में याचिका दायर की है। विजय और उनकी पत्नी की तरफ से अभी स्टेटमेंट आना बाकी है।
कब हुई थी दोनों की शादी
बता दें कि संगीता और विजय ने अगस्त 1999 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं जैसन संजय और दिव्या शाशा हैं। दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की थी।
विजय की फाइनल फिल्म भी मुश्किल में
बता दें कि यह सब उनकी फाइनल फिल्म जना नायगन की रिलीज के बीच हुआ जो लीगल ट्रबल में फंसी है। दरअसल, यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। यह विजय की फाइनल फिल्म थी इस साल तमिलनाडु इलेक्शन में लड़ने से पहले। लेकिन फिल्म सेंट्ल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेश के पास लटकी हुई है।
इस फिल्म को एच विनोत ने डायरेक्ट किया है और वेंकट नारायण ने केवीएन प्रोडक्शन्स के तहत इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में विजय के अलावा बॉबी देओल और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं।
इस फिल्म को एच विनोत ने डायरेक्ट किया है और वेंकट नारायण ने केवीएन प्रोडक्शन्स के तहत इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में विजय के अलावा बॉबी देओल और पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं। इसके अलावा मूवी में ममिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि और नारायण हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।