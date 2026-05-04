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Tamil Nadu Election: थलापति विजय बनेंगे नए MGR? जानिए नायक से राजनेता बने सितारों का राजनीतिक सफर

May 04, 2026 01:19 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तमिलगा वेट्टी कड़गम (TVK) के साथ चुनावी मैदान में उतरे थलपाति विजय ने शुरुआती रुझानों में सबको चौंका दिया है।

Tamil Nadu Election: थलापति विजय बनेंगे नए MGR? जानिए नायक से राजनेता बने सितारों का राजनीतिक सफर

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शुरुआती रुझानों में सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कड़गम (TVK) जिस तरह से बढ़त बना रही है उसने सबको चाैंका दिया है। बता दें, विजय से पहले भी कई सारे एक्टर्स ने राजनीति में कदम रखा है। आइए आपको बताते हैं कि उनमें से किसका राजनीतिक सफर अच्छा रहा और किसका डूब गया।

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क्या हो सकते हैं विजय की जीत के कारण?

विजय ने युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच बड़ी सेंधमारी की है। एक तरफ कमल हासन जैसे दिग्गज अपनी राजनीतिक पारी को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सके और दूसरी तरफ रजनीकांत अपना राजनीतिक सफर शुरू नहीं कर पाए। वहीं विजय का फुल-टाइम पॉलिटिक्स के लिए एक्टिंग छोड़ने का फैसला जनता को भा गया है।

साउथ के सितारों का राजनीतिक सफर

दक्षिण भारतीय राजनीति में नायकों का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना कोई नई बात नहीं है। विजय से पहले भी कई सारे नायक ये कारनामा कर चुके हैं, लेकिन कौन कितना सफल रहा ये शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए हम आपको बताते हैं।

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एम.जी. रामचंद्रन (MGR): तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े कल्ट फिगर थे एम.जी.रामचंद्रन। उन्होंने AIADMK बनाई थी और 10 साल तक निर्विवाद मुख्यमंत्री रहे थे।

एन.टी. रामा राव (NTR): आंध्र प्रदेश में स्वाभिमान की लहर पैदा कर पार्टी बनाने के मात्र 9 महीने के भीतर मुख्यमंत्री बने थे।

जे. जयललिता: 'अम्मा' के नाम से मशहूर जयललिता ने न केवल अपनी विरासत बचाई थी, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में शुमार हुई थीं।

पवन कल्याण: हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश में 'किंगमेकर' की भूमिका निभाकर उन्होंने साबित किया कि अगर सही समय पर सही गठबंधन किया जाए, तो जीत पक्की है।

ये रहे असफल

सभी फिल्मी सितारे राजनीति में सफल नहीं हुए। चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, तो वहीं विजयकांत (कैप्टन) ने शुरुआत तो धमाकेदार की थी, लेकिन समय के साथ उनकी पार्टी DMDK कमजोर पड़ गई।

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टेबल से समझिए

एक्टरराज्यपार्टीपरिणाम/सफलता
एम.जी.रामचंद्रनतमिलनाडुAIADMK10 साल तक मुख्यमंत्री रहे
एन.टी. रामा राओआंध्र प्रदेशTDPपार्टी बनाने के 9 महीने बाद ही भारी बहुमत से सीएम बने
जे. जयललितातमिलनाडुAIADMKकई बार मुख्यमंत्री रहीं
पवन कल्याणआंध्र प्रदेशजाना सेनासाल 2024 के चुनावों में किंगमेकर बनकर उभरे और डिप्टी सीएम बने
विजयकांततमिलनाडुDMDKपहले विपक्षी नेता बने और फिर पार्टी का ग्राफ गिर गया
कमल हासनतमिलनाडुMNMसाल 2021 में खुद की सीट हार गए
चिरंजीवीआंध्र प्रदेशPRPसाल 2008 में पार्टी बनाई, साल 2011 में कांग्रेस में विलय कर दिया

तमिलनाडु में तीसरे विकल्प का उदय?

अगर आज के रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं, तो थलापति विजय न केवल एक सफल राजनेता बनकर उभरेंगे, बल्कि DMK और AIADMK के वर्चस्व को भी चुनौती देंगे। इस चुनाव के नतीजे साबित करेंगे कि तमिलनाडु की जनता आज भी अपने फिल्मी नायक को राजनेता बनाने का माद्दा रखती है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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