तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही विजय क्यों पहनते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सूट, बोले- क्या हमें...

विजय जबसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं तबसे उनका ब्लैक एंड व्हाइट सूट काफी चर्चा में है। अब विजय ने अपने लुक पर बात की और बताया कि क्यों वह इसे पहनते हैं।

विजय जबसे मुख्यमंत्री बने हैं तबसे काफी चर्चा में हैं। उनके काम के साथ-साथ उनका लुक भी छाया हुआ है। विजय ने जब मुख्यमंत्री पद के लिए ओथ लिया था तब सबको लगा था कि वह ट्रेडिशनल शर्ट और वेष्टी पहनेंगे, लेकिन उन्होंने ब्लैक पैंट सूट पहना था व्हाइट शर्ट के साथ। उनका लुक काफी वायरल हुआ। इसके अलावा भी कई पब्लिक इवेंट, सरकारी फंक्शन्स के दौरान विजय ब्लैक सूट में नजर आए। अब विजय ने बताया कि क्यों वह इस लुक को पहन रहे हैं।

अपने ब्लैक सूट लुक पर बोले विजय सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पहली पब्लिक रैली रखी। इस दौरान विजय ने अपने लुक को लेकर कहा, ‘कई लोग मेरे लुक को लेकर बात कर रहे हैं जो मैं हाल ही में पहन रहा हूं। क्या हमें कोट और सूट पहनने की इज्जात नहीं है? क्या यह केवल अधिकारिक पदों के लोगों के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है। मै कई रंग नहीं पहन रहा हूं। यह बस ब्लैक एंड व्हाइट है, हमारे दिल की तरह। इस कलर को चुनने के पीछे मेरा मकसद है कि मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट और सिंगल रहूंगा सबमें जैसे ब्लैक एंड व्हाइट।’

काम पर फोकस करना चाहते हैं सिर्फ विजय ने फिर कहा कि वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं ना कि पब्लिक कमेंट्री करना चाहते हैं। वह बोले, ‘मैं उनमें से नहीं हूं जो लंबी बात करे और फालतू की बात करूं। जैसा कि लोग जानते हैं, मैं 20 मिनट से भी कम बात करता हूं मीटिंग में।’

ओथ सेरेमनी में इन्होंने किया था सूट डिजाइन वैसे विजय के ओथ सेरेमनी वाले ब्लैक सूट की बात करें तो उसे जाफिर और शादाब ने डायरेक्ट किया था। डिजाइनर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी की थी। उन्होंने लिखा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ को बहुत बधाई। सेरेमनी में उन्होंने हमारा स्पेशल सूट पहना था।

तमिलनाडु पॉलिटिकल लीडर्स के लुक वैसे तमिलनाडु में ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स वेष्टी और व्हाइट शर्ट पहने हैं। लेकिन विजय के ब्लैक सूट ने एक अलग आउटफिट पहन सबका ध्यान जरूर अपनी ओर खींचा है।

विजय का पॉलिटकल करियर बता दें कि साल 2024 में विजय ने फिल्मों से अपने रिटायरमेंट की अनाउंटमेंट की थी। इसके बाद उन्होंने टीवीके पार्टी लॉन्च कर ऑफिशियली पॉलिटिक्स में एंट्री ली। 2026 तमिलनाडु इलेक्शन के दौरान विजय की पार्टी को 108 सीट मिली और फिर अलायंस पार्टन्र्स के जरिए उन्होंने सरकार बनाई।