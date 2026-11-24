एक ऐसी फिल्म जो सस्पेंस और थ्रिलर के मामले में दृश्यम, रत्सासन जैसी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म की IMDB रेटिंग 9 की है। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी।

साल 2018 में एक तमिल फिल्म रत्सासन आई थी। इस फिल्म की रहस्यमय कहानी, साइको, थ्रिलर प्लॉट ने ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं दिया था। अब एक ऐसी ही तमिल फिल्म थिएटर में चल रही है जिसका नाम है ‘जॉन डो’। एक एक ऐसी शानदार फिल्म है जो आपको कहानी के अंत तक बांधे रखेगी। इस फिल्म की कहानी भी अचानक गायब हो रहे बच्चों से जुड़ी है। बाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर आता अहि और इस रहस्य को सुलझाता है। कहानी के अंत में जो सच सामने आता है वो आपकी रूह कंपा देगा। इस फिल्म को IMDB पर शानदार 9 की रेटिंग मिली है।

जॉन डो में हो जाती है बच्चे की मौत जॉन डो की कहानी एक चंद्र नाम के सब-इंस्पेक्टर चंद्रू की है। नौकरी का पहला दिन और उसकी लापरवाही की वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। कहानी शुरू होती है चंद्रू के नौकरी के पहले दिन से। वो ड्यूटी पर एक महिला से बात कर रहा होता है तभी उसकी आंखों के सामने एक गाड़ी निकल जाती है। चंद्रू उसे प्राइवेट गाड़ी समझ रोकने को कोशिश नहीं करता और जाने देता है। कुछ देर में वो देखता है कि वो गाड़ी झील में डूब जाती है। उस गाड़ी में एक बच्चा था। चंद्रू उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो 8 या 9 साल का बच्चा मर जाता है।

चंद्रू का बचपन दिखाया जाता है यहीं से कहानी चंद्रू के बचपन में जाती है। वो छोटा था और उसे अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला। उसके पिता उसे हर दिन बस डांटते रहते थे और नीचा दिखाते थे। उसकी मां उसे प्यार करती थी। लेकिन उसकी मां की मौत हो जाती है। चंद्रू अकेला हो जाता है। वो बड़ा होता है पिता की ही तरह पुलिस में भर्ती होता है। उसे बस मरे हुए पिता को ये दिखाना था कि वो भी काबिल है। लेकिन उसे पिता की आवाजें सुनाई देती थीं। अब कहानी मौजूदा समय में आती है। चंद्रू ये फैलसा लेता है कि वो इस बच्चे के केस को सुलझा कर रहेगा।

लापता होता है बच्चा इसी समय एक विदेश से आए परिवार का बेटा हृदय भी गायब हो जाता है। उसकी सौतेली बहन लकी के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था। सौतेली मां दर्शना को बेटी पर शक होता है। लेकिन अंत में ये साफ़ हो जाता है कि लकी ने अपने ही भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया। दर्शना अपने पड़ोस में रहने वाली लता के घर भी जाती है। लता बताती है कि उसके बेटे गैब्रिएल की उम्र भी ह्रदय जितनी है लेकिन उसने ह्रदय को देखा ही नहीं। चंद्रू को पता चलता है कि एक परिवार का बच्चा खोया है। वो उस बच्चे को अपना बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस परिवार ने गलत बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल, उनका भी एक बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उनकी पत्नी ये सदमा बर्दाश नहीं कर पाई। इसलिए उसे दिखाने के लिए उन्होंने इस लापता बच्चे को ही अपना बता कर इसका अंतिम संस्कार कर दिया।

सस्पेंस आपके होश उड़ा देगा चंद्रू शांत नहीं बैठता। उसे मारे गए बच्चे की शक्ल दर्शना के खोए हुए बेटे के जैसी लगी। वो दर्शाना के पास जाता है। उसे बताता है कि उसका बेटा नहीं रहा। लेकिन दर्शना कहती है कि एक महीने के बाद उसका बेटा हृदय घर वापस आ गया है। वो एक झील के किनारे मिला चंद्रू हैरान होता है। वो बच्चे से मिलता है तो वो सदमे में होता है। डॉक्टर बताते हैं कि ह्रदय की पहचान बदलने की कोशिश की गई है। वो खुद को गैब्रिएल बता रहा है। ये नाम सुनते ही हृदय की बहन को अपने पड़ोस में रहने वाली ;लता आंटी के बेटे का नाम याद आता है। उसका नाम भी गैब्रिएल था। वो लता के घर जाती है और देखती है कि दीवार पर गैब्रिएल की फोटो लगी है जो एकदम उसके भाई हृदय जैसी है। वो हैरान हो जाती है। तभी लता का पति जोसफ आता है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। तभी लता घर आती है। वो चंद्रू के साथ होती है। दरअसल, वो चर्च में बेहोश हो जाती है और चंद्रू वहीं पर होता है, उसकी मदद करते हुए उसे घर ले आता है। जोसेफ पुलिस को देखकर हैरान हो जाता है।