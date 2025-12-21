Hindustan Hindi News
धुरंधर के गाने शरारत से इसलिए निकाली गईं तमन्ना भाटिया, दो हीरोइन को गाने में रखने के पीछे ये थी वजह

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के गाने शरारत के लिए पहले तमन्ना भाटिया का नाम सामने आया था। लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने तमन्ना को रिजेक्ट कर फिल्म दो हीरोइन को इस खास वजह के चलते कास्ट किया। जानिए।

Dec 21, 2025 08:39 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर खबरों में बनी हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। ऑडियंस को फिल्म की कहानी के साथ म्यूजिक पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर गानों की चर्चा हो रही है। इस बीच फिल्म के गाने 'शरारत' को लेकर खबर सामने आई है। फिल्म में ये गाना क्रिस्टल डिसूजा और आयेशा खान पर फिल्माया गया है। डांस स्टेप भी खूब वायरल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गाने के लिए कोरियोग्राफर ने तमन्ना भाटिया के नाम का सुझाव दिया था। लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने तमन्ना को खास वजह के चलते रिजेक्ट कर दिया।

इसलिए रखी गई 2 हीरोइन

शरारत गाने की कोरियोग्राफी करने वाले विजय गांगुली ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टर को तमन्ना के नाम का सुझाव दिया था। लेकिन आदित्य धर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। विजय ने कहा, मेरे दिमाग में वो (तमन्ना भाटिया) थीं। मैंने डायरेक्टर आदित्य धर को उनके नाम का सुझाव दिया, लेकिन आदित्य बहुत क्लियर थे कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहते कि लोग इस गाने को आइटम सॉन्ग की तरह देखें और कहानी से हटकर हो। अगर सिर्फ एक लड़की पर फोकस होता तो कहानी से ध्यान भटक जाता।” विजय गांगुली में आगे बताया कि इसलिए फिल्म के इस गाने में दो लड़कियों को रखा गया, ताकि कहानी से ध्यान किसी एक लड़की पर नहीं जाए। अगर तमन्ना इस गाने में होतीं तो ये गाना उनका होता और कहानी पर ध्यान नहीं जाता।

कमाई का रिकॉर्ड

बता दें, आदित्य धर की फिल्म धुरंधर चौतरफा तारीफें बटोर रही है। कई दिग्गज पर्सनालिटी फिल्म की तारीफ में सामने आ चुके हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। आने वाले दिनों फिल्म की कमाई जबरदस्त होने वाली है।

धुरंधर 2 रिलीज

फिल्म की कास्ट की बात करें तो रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना अपनी परफॉरमेंस के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। संजय दत्त के काम को पसंद किया गया है। अर्जुन रामपाल का रोल छोटा था लेकिन उनके चेहरे के हाव-भाव शानदार थे। फिल्म के दूसरे भाग का इंतजार हो रहा है जो 19 मार्च को थिएटर पर दस्तक देगा।

