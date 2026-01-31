Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTamannaah Bhatia Stuns In Red Swimwear Photos Goes Viral On Social Media
कड़कड़ाती ठंड में तमन्ना भाटिया ने स्विमवियर पहन इंटरनेट का पारा किया हाई, तस्वीरें देख छूटे फैंस के पसीने

कड़कड़ाती ठंड में तमन्ना भाटिया ने स्विमवियर पहन इंटरनेट का पारा किया हाई, तस्वीरें देख छूटे फैंस के पसीने

संक्षेप:

तमन्ना प्रोफेशनल और पर्सनल के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। चाहे वह ग्लैमरस रेड कारपेट लुक हो या सिंपल वेकेशन आउटफिट वो हर लुक में कहर ढाती हैं। ऐसे में तमन्ना के लेटेस्ट फोटोशूट ने हर तरफ बवाल मचा दिया है।

Jan 31, 2026 02:48 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वहीं, जब कॉन्फिडेंस के साथ क्लासिक बोल्ड लुक की बात आती है, तो तमन्ना भाटिया का कोई मुकाबला नहीं है। तमन्ना प्रोफेशनल और पर्सनल के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। चाहे वह ग्लैमरस रेड कारपेट लुक हो या सिंपल वेकेशन आउटफिट वो हर लुक में कहर ढाती हैं। ऐसे में तमन्ना के लेटेस्ट फोटोशूट ने हर तरफ बवाल मचा दिया है। कड़कड़ाती ठंड में तमन्ना ने स्विमवियर पहन कर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्विमवियर पहन बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दरअसल, तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपना लेटेस्ट बोल्ड फोटोशूट कराया है। तमन्ना ने बोल्ड रेड स्विमवियर में फोटोशूट कराया, जिसमें वो बेहद गॉर्जियस लग रही थीं। तस्वीरों में एक्ट्रेस स्विमवियर पहनकर धूप सेंकती दिख रही हैं। एक्ट्रेस के चेहरे का ग्लो और बिखरे हुए बाल तमन्ना को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। हालांकि, यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि तमन्ना भाटिया की ये पिक्स उनके किसी फोटोशूट की हैं या छुट्टियों की लेकिन फैंस बार-बार उनकी तारीफ कर रहे हैं।

तमन्ना भाटिया का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया इन दिनों 'वीवीएएन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वह जल्द ही इस फिल्म में नजर आएंगी। इस मूवी को अरुणभ कुमार और दीपक मिश्रा द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। फिल्म में तमन्ना भाटिया को बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखा जाएगा। यह मूवी इसी साल 15 मई के दिन रिलीज होगी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Tamannaah Bhatia

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।