कड़कड़ाती ठंड में तमन्ना भाटिया ने स्विमवियर पहन इंटरनेट का पारा किया हाई, तस्वीरें देख छूटे फैंस के पसीने
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वहीं, जब कॉन्फिडेंस के साथ क्लासिक बोल्ड लुक की बात आती है, तो तमन्ना भाटिया का कोई मुकाबला नहीं है। तमन्ना प्रोफेशनल और पर्सनल के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। चाहे वह ग्लैमरस रेड कारपेट लुक हो या सिंपल वेकेशन आउटफिट वो हर लुक में कहर ढाती हैं। ऐसे में तमन्ना के लेटेस्ट फोटोशूट ने हर तरफ बवाल मचा दिया है। कड़कड़ाती ठंड में तमन्ना ने स्विमवियर पहन कर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है।
स्विमवियर पहन बढ़ाया इंटरनेट का पारा
दरअसल, तमन्ना भाटिया ने हाल ही में अपना लेटेस्ट बोल्ड फोटोशूट कराया है। तमन्ना ने बोल्ड रेड स्विमवियर में फोटोशूट कराया, जिसमें वो बेहद गॉर्जियस लग रही थीं। तस्वीरों में एक्ट्रेस स्विमवियर पहनकर धूप सेंकती दिख रही हैं। एक्ट्रेस के चेहरे का ग्लो और बिखरे हुए बाल तमन्ना को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। हालांकि, यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि तमन्ना भाटिया की ये पिक्स उनके किसी फोटोशूट की हैं या छुट्टियों की लेकिन फैंस बार-बार उनकी तारीफ कर रहे हैं।
तमन्ना भाटिया का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया इन दिनों 'वीवीएएन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। वह जल्द ही इस फिल्म में नजर आएंगी। इस मूवी को अरुणभ कुमार और दीपक मिश्रा द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। फिल्म में तमन्ना भाटिया को बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए देखा जाएगा। यह मूवी इसी साल 15 मई के दिन रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
