आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से हटाया तमन्ना भाटिया का गाना? सामने आया सच

तमन्ना भाटिया का गाना गफूर को द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे। लेकिन जब सीरीज रिलीज हुई तो किसी भी एपिसोड में गाना नहीं आया जिससे फैंस परेशान थे कि क्या गाने को हटा दिया गया है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 05:51 AM
आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से हटाया तमन्ना भाटिया का गाना? सामने आया सच

आर्यन खान की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज हो गई है। काफी समय से इस सीरीज को लेकर बज था और अब जब सीरीज रिलीज हो गई है तो फैंस ने नोटिस किया कि इसमें तमन्ना भाटिया का गाना गफूर नहीं हैं। फराह खान ने कुछ दिनों पहले गाने के शूट से कुछ फोटोज शेयर की थीं जिसमें तमन्ना के हॉट लुक ने फैंस का दिल जीत लिया था। प्रमोशन के दौरान भी गफूर हालाइट था।

क्यों फैंस हुए निराश

अब जब सीरीज रिलीज हो गई तो फैंस निराश हो गए जब उन्हें 7 एपिसोड में यह गाना दिखा नहीं। इसके बाद ऐसी अफवाह आने लगी कि गाने को लास्ट मिनट हटा दिया गया है। जब यह अनुमान ज्यादा लगने लगे तो मेकर्स ने फिर इस मामले को क्लीयर किया।

प्रमोशनल गाने के जरिए होगा रिलीज

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गफूर- प्रमोशनल वीडियो कल आउट होगा। दरअसल, तमन्ना भाटिया का गाना एक इन-शो ट्रैक के बजाय एक इंडिपेंडेंट प्रमोशनल वीडियो के रूप में बनाया गया था। उन्होंने लिखा, वह तैयार हैं गफूर के लिए, क्या आप भी तैयार हो? गफूर का प्रमोशनल वीडियो कल आएगा।

इस गाने का एक अलग वर्जन सीरीज में है, लेकिन फैंस जिस फुल वर्जन का इंतजार कर रहे थे वो अब अलग से रिलीज होगा बतौर प्रमोशनल वीडियो।

पहले इस गाने को 15 सितंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर किसी वजह से शो के रिलीज के बाद किया जा रहा है।

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

बता दें कि आर्यन खान ने जो इस सीरीज के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया है, उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, शहर बम्बा, राघव जुयाल, आन्या सिंह, मनोज पाहवा, मोना सिंह भी हैं। इसके अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर सिंह जैसे स्टार्स का स्पेशल अपीयरेंस भी है।

