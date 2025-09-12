Tamannaah Bhatia On Becoming Better Life Partner After Breakup With Vijay Varma विजय से ब्रेकअप के बाद बेहतर लाइफ पार्टनर बनना चाहती हैं तमन्ना, बोलीं- जो भी खुशनसीब होगा वो..., Bollywood Hindi News - Hindustan
विजय से ब्रेकअप के बाद बेहतर लाइफ पार्टनर बनना चाहती हैं तमन्ना, बोलीं- जो भी खुशनसीब होगा वो...

तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा से ब्रेकअप के बाद से सिंगल हैं। हालांकि अब वह अपने आने वाले लाइफ पार्टनर के लिए खुद को एक बेहतर लाइफ पार्टनर बनने की तैयारी कर रही हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 07:11 AM
तमन्ना भाटिया कुछ समय पहले विजय वर्मा के साथ रिलेशन को लेकर काफी चर्चा में थीं। दोनों कुछ समय साथ भी रहे, लेकिन फिर अचानक एक दिन दोनों के ब्रेकअप की खबर ने सबको हैरान कर दिया। अब तमन्ना ने रिलेशनशिप, कम्पैनियनशिप को लेकर बात की। तमन्ना ने बताया कि अब वह खुद को एक बेहतर लाइफ पार्टनर के लिए तैयार कर रही हैं।

क्या बोलीं तमन्ना

एनडीटीवी से बात करते हुए तमन्ना ने कहा, ‘मैं एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश कर रही हूं। मैं ऐसी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूं कि सामने वाले को लगे कि उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा कि मैं उसकी लाइफ में आई। जो भी वो खुशनसीब होगा, मैं उसके लिए खुद पर काम कर रही हूं। पैकेज को जल्दी आना चाहिए।’

दोस्ती को लेकर क्या बोलीं

तमन्ना ने आगे लाइफ में दोस्ती की जरूरत होने पर कहा कि मैं अपनी दोस्त के साथ एक बिजनेस करना चाहती हूं, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं अपनी दोस्त को कन्विंस नहीं कर पाती और यहां मैं पूरे देश को कन्विंस कर रही हूं कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस करो।

तमन्ना का शो

तमन्ना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अब उनका शो आया है डू यू वाना पार्टनर। इस शो में तमन्ना के साथ डायना पेंटी लीड रोल में हैं। इस शो में दिखाया गया है कि कैसे 2 बेस्ट फ्रेंड्स शराब का अपना बिजनेस शुरू करते का प्लान करते हैं।

इसके अलावा तमन्ना अब फिल्म रोमियो में नजर आने वाली हैं जिसमें शाहिद कपूर लीड रोल में हैं। तमन्ना और शाहिद पहली बार साथ काम करने वाले हैं।

वहीं तमन्ना फिल्म रेंजर में भी नजर आएंगी जिसमें वह, अजय देवगन और संजय दत्त लीड रोल में हैं। अजय के साथ तमन्ना पहले फिल्म हिम्मतवाला में काम कर चुकी हैं। हालांकि यह मूवी फ्लॉप थी।

