फिल्म ‘रागिनी MMS’ में नोरा फतेही को रिप्लेस कर तमन्ना भाटिया होंगी लीड हीरोइन?

रागिनी MMS को लेकर खबर सामने आ रही है कि नोरा फतेही ने ये फिल्म छोड़ दी है। उनकी जगह तमन्ना भाटिया से लीड रोल के लिए बातचीत की जा रही है। अगर सब ठीक हुआ तो तमन्ना ही इस हॉरर फिल्म में नजर आएंगी।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:06 PM
हॉरर फ्रेंचाइजी ‘रागिनी MMS’ के दोनों पार्ट्स ने ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बनाई है। अब इसका तीसरा पार्ट खबरों में बना हुआ है। फिल्मफेयर की ताजा रिपोर्ट ने की मानें तो फिल्म की कास्टिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। कुछ समय पहले तक खबरें थीं कि इस फिल्म में नोरा फतेही लीड रोल निभाएंगी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट्स से उनके हटने की खबर सामने आ रही है। अब उनकी जगह तमन्ना भाटिया के नाम पर विचार शुरू हो गया है। ऐसे हो सकता है कि तमन्ना इस फिल्म की हीरोइन के रूप में नजर आए।

नोरा की जगह तमन्ना भाटिया होंगी हीरोइन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारा फतेही इस फिल्म के लिए पहली पसंद थीं। बालाजी टेलीफिल्म्स नारा के ग्लोबल फैन बेस और उनके लगातार हिट गानों की पॉपुलैरिटी को भुनाना चाहता था। लेकिन नारा के बिज़ी शेड्यूल ने मेकर्स की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि लॉस एंजेलिस में उनका एक बड़ा इंटरनेशनल शूट चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ‘रागिनी MMS 3’ को छोड़ना पड़ा। ऐसे में मेकर्स ने तुरंत तमन्ना भाटिया से बातचीत की है।

प्रोड्यूसर एकता कपूर से नहीं बिगड़े रिश्ते

हाल के समय में तमन्ना ने साउथ और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में अलग-अलग तरह के किरदारों से अपनी जगह मजबूत की है। अगर उनकी एंट्री पक्की होती है तो यह उनकी फिल्मोग्राफी में एक बिलकुल अलग और बोल्ड प्रयोग होगा। दिलचस्प बात यह है कि नारा और एकता कपूर के बीच इस फैसले के बाद भी रिश्तों में कोई खटास नहीं आई है। बल्कि इंडस्ट्री में चर्चा है कि दोनों बहुत जल्द एक बड़े और दमदार प्रोजेक्ट पर साथ काम कर सकते हैं।

