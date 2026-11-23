'लोगों को लगता है कि मैं सुंदर हूं..', तमन्ना भाटिया ने सदगुरु से पूछा यह सवाल
असली खूबसूरती क्या है? वह जो हमें जन्म से मिलती है, या फिर वह जिसे हम खुद तराश सकते हैं?
साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अक्सर अपनी खूबसूरती के लिए सराही जाती हैं। लोगों ने उन्हें 'मिल्की ब्यूटी' जैसे टैग दिए हैं और स्किन टोन को लेकर अन्नू कपूर के एक विवादित बयान को लेकर भी वह चर्चा में रह चुकी हैं। तमन्ना भाटिया के लिए उनकी खूबसूरती की तारीफ किया जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में उन्होंने सदगुरु जग्गी वासुदेव से यह जानने की कोशिश की, कि खूबसूरती का असली मतलब क्या है?
तमन्ना ने पूछा खूबसूरती को लेकर सवाल
तमन्ना भाटिया ने सदगुरु से पूछा कि क्या खूबसूरती हमें विरासत में मिलती है, या फिर हम इसे पैदा कर सकते हैं। साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस ने पूछा, "मैं ऐसे लोगों से मिलती हूं जो मुझे देखते हैं और उन्हें लगता है कि मैं खूबसूरत हूं। हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक कैसे दिखते हैं, यह क्या हमें विरासत में मिलता है, या फिर यह कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में है?" इस सवाल के जवाब में जग्गी वासुदेव ने बिलकुल नया आयाम दिया।
एक चीज जो हम सबके हाथ में है
सदगुरु ने जवाब में कहा, "किसी को भी उसकी नाक, ठोड़ी या जो भी चीजें हैं, उससे जो जैनेटिक फायदा होता है, वह आप तय नहीं कर सकते।" सदगुरु ने तमन्ना भाटिया को जवाब देते हुए कहा, “इससे कुछ चीजें तय होती हैं, लेकिन बाकी सब कुछ आप खुद अपने बारे में बनाते या बनाती हैं। क्योंकि आपके पास किसी खास तरह की नाक या ठोड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें, तो एक हंसता-खिलखिलाता चेहरा हमेशा सुंदर दिखता है। हैं ना?”
'मैंने भी मैनेज किया हुआ है'
सदगुरु ने कहा, "यह वो चीज है, जो हम सभी कर सकते हैं।" सदगुरु ने अपनी लंबी दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, "देखिए, मैंने भी इस सब के बावजूद इसे मैनेज किया हुआ है।" यह कहते हुए सदगुरु हंस पड़े और तमन्ना भाटिया ने कहा- आप बहुत सुंदर हैं सदगुरु, आप बहुत सुंदर हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस पिछली बार फिल्म जेलर-2 में नजर आई थीं, उनकी अपकमिंग फिल्मों में रेंजर्स, रागिनी 3, पुरुषन और नो एंट्री 2 जैसी फिल्में शुमार हैं।
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