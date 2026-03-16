दिशा पाटनी के नाम से तलविंदर को चिढ़ाने लगे फैंस, शर्माते हुए सिंगर बोले- सुधर जाओ
तलविंदर हाल ही में एक इवेंट में परफॉर्म करते दिखे और इस दौरान फैंस ने तलविंदर को दिशा पाटनी के नाम से चिढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद सिंगर ने क्या किया वो आपको बताते हैं।
दिशा पाटनी का काफी समय से सिंगर तलविंदर के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। तलविंदर, पंजाबी सिंगर हैं जो स्कल मास्क पहनकर परफॉर्म करने से फेमस हैं। अब हाल ही में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान तलविंदर को दिशा के नाम से फैंस चिढ़ाने लगे। इस पर तलविंदर का जो रिएक्शन था वो देखकर आप भी हंसेंगे।
फैंस ने तलविंदर को कैसे चिढ़ाया
दरअसल, 15 मार्च को तलविंदर का बेंगलुरु में कॉन्सर्ट था। परफॉर्मेंस के दौरान फैंस दिशा का नाम चिल्लाने लगे। तलविंदर वहां से जाते हैं स्माइल करके फिर वापस आकर हंसते हुए बोलते हैं सुधर जाओ।
जब दिशा के साथ रिलेशन की खबरों पर बोले थे तलविंदर
बता दें कि इससे पहले जब तलविंदर से दिशा को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों नुपुर सेनन की शादी के दौरान ही मिले। उन्होंने आगे कहा था, हम अफवाह पर ज्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं। हम अब भी खुद को डिस्कवर कर रहे हैं। मैं इसे यहीं छोड़ना चाहता हूं कि क्योंकि अगर वे लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं तो मैं अफवाह को अफवाह ही रहने देना चाहता हूं।
जब उनसे प्यार और रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो तलविंदर ने कहा, मुझे हर दिन प्यार होता है, मुझे अब भी प्यार है।
वैसे उदयपुर में शादी के बाद जब मुंबई में नुपुर और स्टेबिन का रिसेप्शन हुआ था, उसमें भी दिशा और तलविंदर साथ नजर आए थे। दोनों के कई वीडियोज साथ में दिखे थे। इतना ही नहीं दिशा की बेस्ट फ्रेंड और एक्ट्रेस मौनी रॉय भी तलविंदर के साथ खूब एंजॉय करती दिखी थीं।
टाइगर के साथ पहले थीं रिलेशनशिप में
बता दें कि दिशा पहले टाइगर श्रॉफ के साथ रिलेशनशिप में थीं। दोनों का रिलेशन काफी लंबे समय तक रहा। हालांकि दोनों ने कभी रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था।
दिशा पाटनी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट मूवी ओ रोमियो में नजर आई थीं। हालांकि फिल्म में उनका कैमियो था, लेकिन उन्हें काफी पसंद किया गया। फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थे।
दिशा की प्रोफेशनल लाइफ
अब दिशा फिल्म वेलकम टू द जंगल और आवारापन 2 में नजर आएंगी। आवारापन 2 में दिशा के साथ इमरान हाशमी लीड रोल में होंगे। वहीं वेलकम टू द जंगल में दिशा के साथ अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, संजय दत्त, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस समेत कई एक्टर्स हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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