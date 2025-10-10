तैमूर को हो गई थी पैपराजी की आदत, करीना से पूछते- आपकी फोटो क्लिक होती तो मेरी क्यों नहीं

तैमूर अली खान की फोटोज एक समय पर सोशल मीडिया पर छाई हुई रहती थीं। करीना ने हाल ही में बताया कि तैमूर को इसकी आदत भी हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने समझाया कि वह फेमस नहीं हैं।

करीना कपूर खान और सैफ अली खान के 2 बच्चे हैं तैमूर और जेह। दोनों पहले पैपराजी के सामने बच्चों को लाने से झिझकते नहीं थे, लेकिन जबसे सैफ पर हमला हुआ है तबसे दोनों ने स्ट्रिक्टली पैपराजी को बच्चों को कैप्चर करने से मना किया है। तैमूर एक समय पर सबसे ज्यादा क्लिक किए जाने वाले पॉपुलर स्टार किड रहे हैं। तैमूर को लगने लगा था कि वह फेमस हैं जब तक कि करीना ने उनका यह भ्रम तोड़ा।

सोहा अली खान के पॉडकास्ट में करीना ने कहा, ‘हमारे बच्चे अभी सोशल मीडिया पर एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी फोटोज क्लिक होती हैं। अब वह समझते हैं कि उनके पैरेंट्स फेमस हैं।’

तैमूर को पड़ गई थी पैपराजी की आदत करीना से फिर पूछा गया कि क्या उनके बच्चों ने कभी उनसे पूछा कि क्यों उनकी फोटोज क्लिक होती हैं तो करीना ने कहा, ‘जेह ने कभी नहीं पूछा, लेकिन टिम पूछता था। उसे आदत पड़ गई थी। जब मैंने एक बार पैपराजी को मना किया उसकी फोटो लेने से तो तैमूर ने पूछा कि आप मना क्यों कर रहे हो। मैंने कहा क्योंकि आप स्टार नहीं हो।’

करीना ने ऐसे समझाया करीना ने आगे कहा, ‘वह एक फेज से गया जब उसे समझाना पड़ा कि उनकी फोटो क्लिक नहीं हो सकती हैं। उसने कहा कि अगर कि आपकी फोटो क्लिक हो रही है तो मेरी क्यों नहीं। मैंने फिर उसे समझाया कि वह मेरा बेटा है लेकिन फेमस नहीं। अब वह कहता है कि मुझे भी विराट कोहली और मैसी की तरह फेमस होना पड़ेगा। अब वह समझ गया है और उससे फर्क नहीं पड़ता।’

करीना ने यह भी कहा कि वह और सैफ अब कोशिश करते हैं कि बच्चों की दोनों नॉर्मल परवरिश करें। हमने उन्हें हमारी फिल्मों को लेकर एक्सपोज नहीं किया। कभी वहन मुझे किसी ऐड में देखते हैं तो पूछते हैं कि यह क्या है।