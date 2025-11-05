Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTabu mother did a film with jackie shroff, sister farah was the lead heroing
तब्बू की मां ने जैकी श्रॉफ की इस फिल्म में किया था काम, बहन फराह थीं हीरोइन, कभी पहचान नहीं पाए लोग

तब्बू की मां ने जैकी श्रॉफ की इस फिल्म में किया था काम, बहन फराह थीं हीरोइन, कभी पहचान नहीं पाए लोग

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की मां ने भी फिल्मों में काम किया है। उन्हें जैकी श्रॉफ के साथ एक फिल्म में देखा गया था। एक्ट्रेस की बहन फराह पहले से फिल्मों का बड़ा नाम थीं। जानिए तब्बू की मां एक बारे में ये अनजानी बात।

Wed, 5 Nov 2025 12:55 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने भी बहन फराह की तरफ फिल्मों में कदम रखा और एक्टिंग को अपना करियर बनाया। तब्बू ने अपने करियर में शानदार फिल्मों में काम किया। उनके निभाए कुछ किरदार आज भी पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ तब्बू और उनकी बहन फराह ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस की मां रिजवाना नाज भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने जैकी श्रॉफ की एक फिल्म में देखा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक्ट्रेस के पिता भी फिल्मों के एक्टर थे।

तब्बू की मां ने किया है फिल्मों में काम

तब्बू की मां रिजवाना नाज और उनके पिता का तलाक हो चुका था। एक्ट्रेस की परवरिश उनकी टीचर मां और ननिहाल वालों ने की थी। लेकिन ये बात कम ही लोगों की पता है कि तब्बू की रिजवाना को 1987 में आई फिल्म 'दिलजला' में एक छोटे रोल में देखा गया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ हीरो थे। उन्होंने शांति नाम की महिला का किरदार निभाया था। खास बात ये है कि इस फिल्म में तब्बू की बहन फराह ने लीड हीरोइन ममता का किरदार निभाया था।

तब्बू के पिता भी थे एक्टर?

तबु के पिता की बात करें तो उनका नाम जमाल अली हाशमी था। बताया जाता है कि वो भी एक एक्टर रह चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब्बू के पिता ने पाकिस्तानी और हिंदी फिल्मों में छोटे किरदार निभाए थे। हालांकि उनसे जुड़ी अधिक जानकारी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ तब्बू का पारिवारिक रिश्ता शबाना आजमी से है। एक्ट्रेस की मां और शबाना कजिन बहनें थीं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Tabu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।