तब्बू की मां ने जैकी श्रॉफ की इस फिल्म में किया था काम, बहन फराह थीं हीरोइन, कभी पहचान नहीं पाए लोग
संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की मां ने भी फिल्मों में काम किया है। उन्हें जैकी श्रॉफ के साथ एक फिल्म में देखा गया था। एक्ट्रेस की बहन फराह पहले से फिल्मों का बड़ा नाम थीं। जानिए तब्बू की मां एक बारे में ये अनजानी बात।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने भी बहन फराह की तरफ फिल्मों में कदम रखा और एक्टिंग को अपना करियर बनाया। तब्बू ने अपने करियर में शानदार फिल्मों में काम किया। उनके निभाए कुछ किरदार आज भी पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिर्फ तब्बू और उनकी बहन फराह ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस की मां रिजवाना नाज भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने जैकी श्रॉफ की एक फिल्म में देखा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक्ट्रेस के पिता भी फिल्मों के एक्टर थे।
तब्बू की मां ने किया है फिल्मों में काम
तब्बू की मां रिजवाना नाज और उनके पिता का तलाक हो चुका था। एक्ट्रेस की परवरिश उनकी टीचर मां और ननिहाल वालों ने की थी। लेकिन ये बात कम ही लोगों की पता है कि तब्बू की रिजवाना को 1987 में आई फिल्म 'दिलजला' में एक छोटे रोल में देखा गया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ हीरो थे। उन्होंने शांति नाम की महिला का किरदार निभाया था। खास बात ये है कि इस फिल्म में तब्बू की बहन फराह ने लीड हीरोइन ममता का किरदार निभाया था।
तब्बू के पिता भी थे एक्टर?
तबु के पिता की बात करें तो उनका नाम जमाल अली हाशमी था। बताया जाता है कि वो भी एक एक्टर रह चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब्बू के पिता ने पाकिस्तानी और हिंदी फिल्मों में छोटे किरदार निभाए थे। हालांकि उनसे जुड़ी अधिक जानकारी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ तब्बू का पारिवारिक रिश्ता शबाना आजमी से है। एक्ट्रेस की मां और शबाना कजिन बहनें थीं।
