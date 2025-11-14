1990 के दशक में फिल्मों में आने पर खुश हैं तब्बू, कहा- मुझे नहीं लगता कि मैं अब...

संक्षेप: तब्बू का कहना है कि वह खुश हैं कि उन्होंने 90 के दशक में फिल्मों में एंट्री ली और ना कि अब बतौर जेन जी एक्टर। उनका कहना है कि उनके लिए वही समय सही था।

तब्बू हिंदी सिनेमा की टैलेंटेड और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। तब्बू ने 1990 में बॉलीवुड डेब्यू किया था और आज तक उनकी एक्टिंग का जादू फैंस के दिल में छाया हुआ है। अब तब्बू से पूछा गया कि अगर वह आज के समय में जेन जी एक्टर के तौर पर डेब्यू करतीं तो कैसा होता? जानें इस पर तब्बू ने क्या जवाब दिया।

तब्बू बोलीं 90 के दशक में आने में खुश तब्बू से पूछा गया कि क्या होता अगर वह जेन जी एक्टर के तौर पर आज के समय में डेब्यू करतीं। इस पर तब्बू ने डाइट सब्या से बात करते हुए कहा,मुझे नहीं लगता मैं अभी कर सकती थी। मैं खुश हूं मैंने जब एंट्री ली थी, उस समय के लिए।

तब्बू का करियर बता दें कि तब्बू ने बतौर चाइल्ड एक्टर पहले देव आनंद की फिल्म हम नौजवां से की थी जहां उन्होंने देवानंद की बेटी का किरदार निभाया था। वहीं बतौर लीड एक्ट्रेस उन्होंने 1994 में फिल्म पहला पहला प्यार से किया था। इस फिल्म में तब्बू के साथ ऋषि कपूर लीड रोल में थे।

तब्बू की फिल्में तब्बी को पॉपुलैरिटी फिल्म विजयपथ से मिली। वहीं फिल्म माचिस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। इसके अलावा वह साजन चले ससुराल, तू चोर मैं सिपाही, जीत, विरासत जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लास्ट तब्बू औरों में कहां दम था फिल्म में नजर आई थीं। अब वह भूत बंगला में नजर आएंगी।