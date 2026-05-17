सीन जहां एक्टिंग नहीं कर रहे थे दर्शील सफारी, 'तारे जमीन पर' के मेकर्स ने दे दी थी खुली छूट
Taare Zameen Par: दर्शील सफारी और आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में शायद ही आपने नोटिस किया हो, लेकिन इन सीन्स मे दरअसल दर्शील सफारी एक्टिंग नहीं कर रहे थे।
साल 2007 में आई फिल्म 'तारे जमीन पर' एक कल्ट हिट साबित हुई थी। फिल्म की कहानी से लेकर इसके गानों तक सब कुछ लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा था। तकरीबन 90 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 266 करोड़ रुपये बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि IMDb पर 8.3 रेटिंग वाली इस फिल्म में कई सीन्स ऐसे थे, जिनमें दर्शील सफारी असल में एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। फिल्म में ईशान अवस्थी का किरदार निभाने वाले एक्टर दर्शील सफारी ने यह बात खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई है।
फिल्म में डाली गई है दर्शील की लाइफ
एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान दर्शील सफारी ने कहा, 'मेरी खुद की पर्सनल लाइफ को उस फिल्म में बहुत ज्यादा डाला गया है।' दर्शील सफारी ने बताया कि फिल्म में एक सीन है जिसमें उन्हें सजा दी गई थी और क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया था। दर्शील सफारी से जब पूछा गया कि उनसे उस सीन के लिए पूछा गया था कि वो इस सीन में क्या करेंगे? इस पर दर्शील सफारी ने बताया- मैंने उनसे कहा कि मैं डांस करूंगा। तो मैं उसमें डांस कर रहा हूं। उन्होंने वो डांस मूवी में डाल दिया।
जब एक्टिंग नहीं कर रहे थे दर्शील सफारी
दर्शील सफारी ने बताया कि फिर डायरेक्टर और आमिर खान ने उनसे पूछा कि डांस में क्या करेगा? तो उस वक्त मैंने नया-नया मून वॉक सीखा था। तो उन्होंने कहा कि जब ये वाला सीन आएगा तो तू मून वॉक करना। दर्शील ने कहा- मैं बहुत खुश था। क्योंकि वो मुझसे सारी मेरे मन की चीजें करवा रहे थे, जो कि मैं असल में करना पसंद करता हूं। दर्शील ने यह भी बताया कि एक सीन में जब उनसे पूछा गया कि इस सीन में बोर्ड पर तू क्या करेगा? तो उन्हें सलाह दी गई कि तू लिखना इस सीन में। दर्शील ने लिखना शुरू किया तो डायरेक्टर भी शॉक्ड रह गया।
हैंडराइटिंग देखकर चौंक गए थे आमिर खान
दरअसल उनकी राइटिंग इतनी खराब थी कि कैमरा समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लिख क्या रहे हैं। दर्शील सफारी ने डिजिटल कॉमेन्ट्री के साथ बातचीत में बताया- मेकर्स के साथ बातचीत में मेरी मां ने शिकायत की थी, कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। मेकर्स ने कहा कि हां, चलो। सारी किताबें रखी हुई थीं, इससे लिखवाएंगे। दर्शील ने कहा- जब मैंने लिखना शुरू किया तो तीसरी लाइन के बाद आमिर सर ने मुझसे बोला- इतना खराब नहीं लिखना है। थोड़ा इसे क्लीयर कर, कैमरा को भी दिखाना है हमें। फिल्म में एक गाना है 'भेजा कम' इसमें भी वो कुछ सोच रहे थे और उस सीन को वैसा ही रिकॉर्ड करके मेकर्स ने यूज किया है।
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