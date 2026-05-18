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तारे जमीन पर: धड़कनें बढ़ी हुई थीं! दर्शील सफारी को ये सीन करने में लगा सबसे ज्यादा डर

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Taare Zameen Par Kissa: आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में दर्शील सफारी का काम काबिल-ए-तारीफ था। कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के कुछ सीन ऐसे थे, जिन्हें करने में दर्शील की डर के मारे हालत खराब थी।

तारे जमीन पर: धड़कनें बढ़ी हुई थीं! दर्शील सफारी को ये सीन करने में लगा सबसे ज्यादा डर

साल 2007 में आई आमिर खान और दर्शील सफारी की फिल्म 'तारे जमीन पर' एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म में दर्शील सफारी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। एक हालिया इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि फिल्म में वो कौन से सीन थे जो उनके लिए सबसे यादगार थे, तो उन्होंने कई मजेदार बातें बताईं। दर्शील सफारी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा यादगार रहे। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि वो कौन से सीन थे, जिन्हें करने में उनकी हालत खराब हो गई। दर्शील ने बताया कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें आमिर खान ने एक्शन सीन करने के टिप्स भी दिए थे।

एक्शन सीन से लेकर पटाखे चलाने तक

आमिर खान के साथ काम करने का अपना तजुर्बा साझा करते हुए दर्शील सफारी ने बताया, “बहुत सारे यादगार सीन थे। मैं सच बता रहा हूं, मेरे लिए वो पूरी फिल्म यादगार थी। चाहे वो पटाखा हाथ में लेकर चलाने वाला सीन हो...। बहुत कमाल का सीन था वो। तभी मैंने जिंदगी में पहली बार एक एक्शन डायरेक्टर से बात की। वो आमिर सर और मैं बैठे थे। आमिर सर ने बहुत अच्छे से बताया मुझे। उन्होंने कहा- एक्शन सीन में ना, एक चीज याद रखना। कभी भी एक्शन सीन इंजरी प्रूफ नहीं होता है। हम सेफ्टी वगैरह सब रखते हैं, लेकिन इंजरी होना ही है।”

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आमिर खान ने दिए थे जरूरी एक्टिंग टिप

दर्शील सफारी ने बताया कि आमिर खान ने उन्हें समझाया था कि अपने दिमाग से यह डर निकाल दे कि तुझे कुछ लगना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के दौरान उन्हें छोटी-छोटी चीजों की ट्रेनिंग मिल गई थी। इसके बाद वह खुद भी सीन करने के बाद कई बार चेक करते थे कि उन्हें कहीं स्क्रैच तो नहीं लगा है। दर्शील सफारी ने उस सीन के बारे में भी बताया, जिसमें शूटिंग के दौरान उनकी डर के मारे हालत खराब थी। हालांकि आमिर खान को देखकर उनका डर कम हुआ और फिर धीरे-धीरे वो भी इस सीन को करने में कम्फर्टेबल हुए।

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कुत्तों वाले सीन करने में हुई हालत खराब

दर्शील सफारी ने बताया, "मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। फिल्म के उस सीन में एक कुत्ता नहीं है, दो तीन हैं। उन्होंने कहा कि एक कुत्ता आकर लेटेगा तुम्हारी गोद में। मेरी धड़कन आप चेक करते उस वक्त पर। लेकिन आमिर सर इतने ज्यादा सहज थे डॉग्स के साथ कि उनको देखकर मैं एकदम.. घूम जाता था मेरा दिमाग।" इसी इंटरव्यू में दर्शील सफारी ने यह भी बताया कि उनके माता-पिता शुरू में नहीं चाहते थे कि वो यह फिल्म करें। दर्शील सफारी के पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई पूरी करें और इसी वजह से उन्होंने यह फिल्म करने से पहले उनके प्रिंसिपल से भी सलाह ली थी।

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