तारक मेहता का उल्टा चश्मा में धर्मेंद्र को दिया जाएगा ट्रिब्यूट, कुछ ऐसा है गोकुलधाम का प्लान

संक्षेप:

तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया जाएगा उनके सिनेमा में लंबे योगदान के लिए। गोकुलधाम सोसाइटी नए साल पर करेगी ये खास प्लान।

Jan 03, 2026 09:51 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
टीवी का पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को दर्शक काफी पसंद करते हैं। शो का बॉलीवुड स्टार्स से भी कनेक्शन रहा है क्योंकि कई बार एक्टर्स अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए शो में आते हैं। अब धर्मेंद्र के निधन के बाद शो के प्रोड्यूसर ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जरिए दिवंगत एक्टर को ट्रिब्यूट देने को कहा है।

टप्पू सेना ने बनाया धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट देने का प्लान

शो में दिखाया गया कि टप्पू सेना, माधवी और भिड़े से 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने का प्लान डिस्कस करती है और बोलते हैं कि इस मौके पर धर्मेंद्र जी को याद किया जाए। गोगी फिर बोलता है कि एक ग्रैंड प्रोग्राम होना चाहिए उनकी याद में। अब इसके जरिए इमोशनल ट्रिब्यूट दिया जाएगा।

धर्मेंद्र के लुक्स में दिखेंगे गोकुलधाम वाले

आने वाले एपिसोड में गोकुलधाम के सभी मेबर्स आपको धर्मेंद्र के अलग-अलग लुक में नजर आएंगे और उन्हें ट्रिब्यूट देंगे।

धर्मेंद्र को याद कर शो के प्रोड्यूस असित मोदी ने कहा, ‘धर्मेंद्र जी का कॉन्ट्रिब्यूशन हिंदी सिनेमा में हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी फिल्में जो मैंने बचपन में देखी वो आज भी दिल में बसी हैं फिर चाहे वो कॉमेडी हो, रोमांस, एक्शन या ड्रामा।’

बता दें कि धर्मेंद्र का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। कुछ समय से वह बीमार चल रहे थे और फिर एक दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। लेकिन कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद फिर उन्हें डिस्चार्ज करके घर ले आ गए थे। घर से फिर उनका इलाज जारी रखा।

धर्मेंद्र के निधन के बाद 1 जनवरी को उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस को रिलीज किया गया जिसमें एक्टर को देख फैंस काफी इमोशनल हुए हैं।

