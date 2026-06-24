तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाघा के पिता का निधन, एक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाघा के पिता और सीनियर आर्टिस्ट अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है। इस खबर को सुनकर पूरी टीवी इंडस्ट्री शोक में है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा का किरदार निभाने वाले तनमय वेकारिया के पिता और थिएटर आर्टिस्ट अरविंद वेकारिया का निधन हो गया है। अरविंद पर अस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सिने और टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने इस खबर को कन्फर्म करते हुए सीनियर आर्टिस्ट को श्रद्धांजलि दी है।
सिंटा ने दी निधन की जानकारी
सिंटा ने इस खबर को शेयर कर लिखा, ‘सिंटा, वरिष्ठ अभिनेता और थिएटर कलाकार श्री अरविंद वेकारिया के निधन पर शोक व्यक्त करता है।’
गुजरात सिनेमा का जाना-माना नाम थे अरविंद
अरविंद के बारे में बता दें कि वह गुजराती थिएटर का जाना-माना नाम थे और सिनेमा में काफी सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ स्टेज, टीवी और फिल्मों में काम किया है।
अरविंद के पॉपुलर शोज
अरविंद कई पॉपुलर गुजराती फिल्में जैसे यशोदा, छानू छम्मकलो और रुपियो नाच नचाए में काम किया है। इस फिल्मों के अलावा वह पॉपुलर सुपरहीरो टीवी शो शक्तिमान में भी काम कर चुके हैं।
तारक मेहता में बतौर गेस्ट किया था काम
इसके अलावा वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गेस्ट रोल में भी नजर आ चुके हैं। इसी शो से उनके बेटे को सबसे बड़ी पहचान मिली है। शो में उन्होंने एक ज्वैलर का किरदार निभाया था जब आत्माराम भिड़े अपनी पत्नी की जूलरी बेचता है। इसमें जो ज्वैलर का किरदार था वही अरविंद ने निभाया था।
कुछ दिन पहले सेट पर इमोशनल हुए थे बाघा
बता दें कि पिता के निधन से कुछ दिन पहले शो के सेट से तनमय का एक इमोशनल वीडियो सामने आया था जिसमें वह शो के एक इमोशनल सीन को करते हुए सच में रो गए थे। उन्हें अपनी दिवंगत मां की याद आ गई थी। उस वक्त फिर शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी और बाकी कास्ट ने उन्हें संभाला।
मां करती थीं शो को पसंद
तनमय ने बताया था कि कैसे उनकी मां इस शो को काफी पसंद करती थीं और हमेशा बाघा को देखने के लिए बेताब रहती थीं। बाघा उर्फ तनमय का वो वीडियो देख फैंस भी काफी इमोशनल हो गए थे क्योंकि शो में वह हमेशा सबको हंसाते थे। खासकर जेठालाल के साथ जो उनकी कैमिस्ट्री है वो फैंस खूब पसंद करते थे। दोनों के बीच के नोक-झोंक वाले सीन देखकर तो सबकी हंसी निकल जाती है।
तारक मेहता की पूरी टीम और इंडस्ट्री के लोगों ने अरविंद को श्रद्धांजलि दी है और सभी इस वक्त तनमय को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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