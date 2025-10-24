भारत छोड़कर डेनमार्क रह रही हैं तापसी पन्नू? एक्ट्रेस बोलीं-इससे ज्यादा क्या...

संक्षेप: तापसी पन्नू को लेकर ऐसी अफवाह आ रही थी कि वह भारत थोड़कर अब पति मैथियाज के साथ डेनमार्क शिफ्ट हो गई हैं। तापसी ने इस खबर पर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और सबको सच बताया है।

तापसी पन्नूी उन सेलेब में से एक हैं अपने से जुड़े किसी भी अफवाह पर तुरंत रिएक्ट करती हैं। अब ऐसी खबरें आ रही थीं कि तापसी ने भारत को छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गई हैं अपने पति के साथ। इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए तापसी ने फेक खबरें देने वालों को लताड़ा भी है। उन्होंने कहा थोड़ा रिसर्च कर लिया करो।

तापसी ने क्या कहा तापसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'क्या इससे ज्यादा कम झूठी और कम सेंसेशनल हेडलाइन हो सकती है? या फिर हेडलाइन गलत हो या सही, आप तक आएगी सबसे तेज पोर्टल। थोड़ा स्लो हो जाओ और थोड़ी रिसर्च करो।'

तापसी ने आगे बताया कि वह मुंबई में अपने घर पर हैं। उन्होंने लिखा, मुंबई की सुबह में डोसा खाते हुए ये सब पढ़ रही हूं।

क्या बोला था तापसी ने दरअसल, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए तापसी ने बताया था कि डेनमार्क की लाइफ कैसी होती गै। उन्होंने कहा था, ‘भारत में जो कॉमन है और डेनमार्क में जो अजीब है वो ये कि मैथियाज(तापसी के पति) के पैरेंट्स हमारे साथ रहते हैं। उनका अपना स्पेस है ग्राउंड फ्लोक में, उनका अपना बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम एरिया है। मुझे काफी समय लगा था उन्हें ये मनाने में कि वे हमारे साथ रहें क्योंकि डैनिश कल्चर में बड़े बच्चों के साथ रहना कॉमन नहीं है।’