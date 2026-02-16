मुझे देश में रहना है…पीएम नरेंद्र मोदी को अपना फेवरेट नेता बताने पर तापसी पन्नू ने कह ये बात, वायरल हुआ वीडियो
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने हाल में पीएम मोदी को अपना फेवरेट नेता बताते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो अब खबरों में बना हुआ है। तापसी का ये जवाब वायरल हो रहा है। देखिए-
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों फिल्म अस्सी को लेकर खबरों में बनी हुईं हैं। फिल्म इस हफ्ते रिलीज हो रही है। फिल्म के प्रमोशन में जुटी तापसी ने हाल में पीएम नरेंद्र मोदी को अपना फेवरेट नेता बता दिया। लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस ने जो कहा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर तापसी का ये जवाब खबरों में छा गया है। तापसी के इस जवाब पर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट पर अपनी राय दे रहे हैं।
तापसी के इस जवाब ने मचाया बवाल
दरअसल, हाल में तापसी पन्नू अपनी फिल्म अस्सी को प्रोमोट करने न्यूज़ चैनल टीवी 9 पर पहुंची थीं। इस दौरान एक्ट्रेस से पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से उनका फेवरेट नेता पूछा गया था। एक्ट्रेस ने अपने जवाब से सभी को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना फेवरेट नेता बताते हुए कहा, मुझे अभी भी इस देश में रह है। अब ये वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है।
यूजर्स रिएक्शन
इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये सिर्फ ओपिनियन नहीं था, बल्कि आज की सच्चाई है', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जब सेलेब्स खुलकर मोदी का नाम ले रहे हैं क्योंकि उन्हें देश में रहना है तो जमीनी स्थिति का अंदाजा होगा',एक और यूजर ने लिखा 'इसको बोलते हैं मखमल में लपेट कर मारना'। एक यूजर ने लिखा कि ये बचने के लिए जवाब दिया गया है', अन्य एक यूजर ने तापसी के इस जवाब की तारीफ की। अन्य एक यूजर ने लिखा कि अब मेरी नजरों में तापसी की इज्जत और बढ़ गई है। क्या जवाब दिया है। तापसी के इस जवाब की तारीफ हो रही है और कुछ लोग उन्हें अभी से ट्रोल करना शुरू कर रहे हैं।
तापसी पन्नू की फिल्में
तापसी पन्नू की फिल्मों की बात करें तो उन्हें फिर आई हसीना, खेल खेल में पसंद किया गया था। लेकिन ये फिल्में इतनी सफल साबित नहीं हुईं। अब वो अस्सी लेकर आ रही हैं जिसे अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। ये जोड़ी पहले मुल्क और थप्पड़ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दोनों ही फिल्मों में एक्ट्रेस के काम को पसंद किया गया था। अब ये जोड़ी अस्सी लेकर आ रही है। इस फिल्म को लेकर पहले ही चर्चे हैं। इस फिल्म का इंतजार हो रहा था। फिल्म 22 फरवरी को रिलीज हो रही है। इसके बाद उन्हें वो लड़की है कहां और गांधारी में देखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
