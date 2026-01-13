Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडTaapsee Pannu Criticises PR Game In Film Industry Says People Pay To Push Other Down
फिल्म इंडस्ट्री के पीआर गेम पर भड़कीं तापसी पन्नू, बोलीं- पैसे देकर दूसरों को...

फिल्म इंडस्ट्री के पीआर गेम पर भड़कीं तापसी पन्नू, बोलीं- पैसे देकर दूसरों को...

संक्षेप:

तापसी पन्नू ने फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे पीआर गेम पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से पीआर गेम एक अलग और गंदे लेवल पर चल रहा है।

Jan 13, 2026 07:29 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

तापसी पन्नू उन सेलेब में से हैं जो कभी किसी मुद्दे पर बात करने से झिझकती नहीं हैं फिर चाहे वो इंडस्ट्री की ही बात क्यों ना हो। अब तापसी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पीआर गेम की आलोचना की है और कहा कि ये अब एक अलग लेवल पर चला गया है। तापसी का कहना है कि लोग अब पैसे देकर दूसरों को नीचा गिरवाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तापसी ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए सवाल उठाया कि क्या किसी इंसान की सफलता किसी और के फेलियर पर निर्भर करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोग पैसे देकर दूसरों को निचा गिराने की कोशिश करते हैं।

अलग लेवल पर पीआर गेम

वह बोलीं, ‘मैं अपनी चीजों में बिजी थी कुछ समय से, लेकिन लास्ट 1.5 या 2 साल से मैं थोड़ी स्लो डाउन हो गई हूं। मुझे एहसास हुआ कि ये पीआर गेम एक अलग लेवल पर चला गया है। आप खुद को पुश करो ना जो पहले एक वर्जन होता था पीआर का। आप तो किसी और को गिराने के लिए भी पैसे दे रहे हो।’

दूसरों के फेलियर्स से कैसे मिलती सक्सेस

तापसी ने आगे कहा, ‘आखिर कबसे आपकी सक्सेस दूसरों के फेलियर्स पर डिपेंड होने लगी। लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी का एक अलग मुखौटा बनाया हुआ है। मैं सिर्फ एक हिट फिल्म का हिस्सा रहने से संतुष्ट नहीं हूं, मेरी आवाज भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चाहे वो आपकी ना हो। लेकिन आपको अपनी आवाज बनानी होगी और वो आवाज जो आप फिल्मों से हटकर बना रहे हो और आपके काम से मैच भी नहीं कर रही तो वो गलत है।’

ये भी पढ़ें:भारत छोड़कर डेनमार्क रह रही हैं तापसी पन्नू? एक्ट्रेस बोलीं-इससे ज्यादा क्या..

तापसी लास्ट फिल्म खेल खेल में नजर आई थीं। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, वाणी कपूर, फरदीन खान, आदित्य सील, एमी विर्क, प्रज्ञा जैसवाल भी थे। अब तापसी फिल्म गांधारी में नजर आने वाली हैं जो एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Taapsee Pannu

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।