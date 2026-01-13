फिल्म इंडस्ट्री के पीआर गेम पर भड़कीं तापसी पन्नू, बोलीं- पैसे देकर दूसरों को...
तापसी पन्नू ने फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे पीआर गेम पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से पीआर गेम एक अलग और गंदे लेवल पर चल रहा है।
तापसी पन्नू उन सेलेब में से हैं जो कभी किसी मुद्दे पर बात करने से झिझकती नहीं हैं फिर चाहे वो इंडस्ट्री की ही बात क्यों ना हो। अब तापसी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पीआर गेम की आलोचना की है और कहा कि ये अब एक अलग लेवल पर चला गया है। तापसी का कहना है कि लोग अब पैसे देकर दूसरों को नीचा गिरवाते हैं।
तापसी ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए सवाल उठाया कि क्या किसी इंसान की सफलता किसी और के फेलियर पर निर्भर करती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोग पैसे देकर दूसरों को निचा गिराने की कोशिश करते हैं।
अलग लेवल पर पीआर गेम
वह बोलीं, ‘मैं अपनी चीजों में बिजी थी कुछ समय से, लेकिन लास्ट 1.5 या 2 साल से मैं थोड़ी स्लो डाउन हो गई हूं। मुझे एहसास हुआ कि ये पीआर गेम एक अलग लेवल पर चला गया है। आप खुद को पुश करो ना जो पहले एक वर्जन होता था पीआर का। आप तो किसी और को गिराने के लिए भी पैसे दे रहे हो।’
दूसरों के फेलियर्स से कैसे मिलती सक्सेस
तापसी ने आगे कहा, ‘आखिर कबसे आपकी सक्सेस दूसरों के फेलियर्स पर डिपेंड होने लगी। लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी का एक अलग मुखौटा बनाया हुआ है। मैं सिर्फ एक हिट फिल्म का हिस्सा रहने से संतुष्ट नहीं हूं, मेरी आवाज भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चाहे वो आपकी ना हो। लेकिन आपको अपनी आवाज बनानी होगी और वो आवाज जो आप फिल्मों से हटकर बना रहे हो और आपके काम से मैच भी नहीं कर रही तो वो गलत है।’
तापसी लास्ट फिल्म खेल खेल में नजर आई थीं। फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, वाणी कपूर, फरदीन खान, आदित्य सील, एमी विर्क, प्रज्ञा जैसवाल भी थे। अब तापसी फिल्म गांधारी में नजर आने वाली हैं जो एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
