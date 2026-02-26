तापसी पन्नू बोलीं- क्लीवेज और कमर से इंडस्ट्री को ऑब्सेशन है; बताया साउथ में पैडिंग का किस्सा
तापसी पन्नू का कहना है कि उनके कमर और क्लीवेज पर फोकस वाले कमेंट को लोगों ने गलत समझ लिया। दरअसल वह नॉर्थ-साउथ नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की ही बात कर रही थीं। उन्होंने यह भी बताया कि किस इंडस्ट्री में उन्हें पैडेड ब्रा पहनने को कहा गया।
तापसी पन्नू अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। अस्सी में उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है। इस बीच उनका एक बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने साउथ और बॉलीवुड के कमर और क्लीवेज ऑब्सेशन पर बात की थी। अब तापसी ने एक और इंटरव्यू में बात साफ की है कि उन्होंने क्या बोला था, जिसे लोगों ने गलत समझ लिया। तापसी का कहना है कि उन्होंने बॉलीवुड और साउथ में नहीं बांटा था बल्कि इंडस्ट्री में खास बॉडी पार्ट्स के ऑब्सेशन पर बात की थी।
हिंदी फिल्मों में भी कमर पर फोकस
तापसी पन्नू गलाट्टा इंडिया से बात कर रही थीं। वह बोलीं, 'मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों में भी लोग मिडरिफ (कमर का हिस्सा) पर ज्यादा फोकस करते हैं। और जिस इंसान ने मुझसे ये सवाल किया था बोला, 'नहीं, हिंदी में क्लीवेज ज्यादा दिखाते हैं।' तो मैंने कहा हो सकता है, पता नहीं।' तापसी का इशारा शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट की तरफ था। वहां उनसे पूछा गया था कि 2010 के वक्त जब तापसी ने करियर शुरू किया था तब साउथ फिल्ममेकर्स का ऑब्सेशन कमर दिखाने पर था।
नहीं समझ आता क्लीवेज ऑब्सेशन
तापसी बोलती हैं, 'मेरे लिए यह सिर्फ एक तरह से ताड़ना है, वो चाहे क्लीवेज हो या मिडरिफ। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है पर ये मानना पड़ेगा कि ऑब्सेशन है। चाहे वो हिंदी हो या साउथ। आपका कौन सा पार्ट हाइलाइट किया जा रहा है, वो पॉइंट नहीं है। मुद्दा ये है कि ऑब्सेशन है। मैंने कभी ये बंटवारा नहीं किया कि हिंदी क्लीवेज से ऑब्सेस्ड है और साउथ मिडरिफ से।'
साउथ में लगवाया गया ब्रा में पैड
तापसी ने यह भी बताया कि उन्हें बॉलीवुड में कभी कमर दिखाने या ब्रा में पैड लगाने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि यहां ग्लैमरस रोल्स नहीं किए। हालांकि साउथ में काम कर रही थीं तब जरूर उनसे ऐसा कहा गया था। तापसी बोलती हैं, 'जाहिर सी बात है कि यह डायरेक्टर के लिए भी अजीब रहा होगा क्योंकि उन्हें यह बात मुझसे कहनी थी। जब सेट पर बहुत कम महिलाएं हों तो आप कहेंगे भी कैसे? इसलिए आपको ये बात किसी-किसी से पहुंचानी होती है। जब हिरोइन वैन से बाहर आती है तो डायरेक्टर को जाहिर सी बात है चेक भी करना होता है कि काम बना या नहीं। इसलिए पूरा प्रॉसेस थोड़ा असहज करने वाला होता है।'
एक हद तक मानी डायरेक्टर की डिमांड
तापसी ने यह भी कहा कि तब वह नई थीं, उन्हें लगता था कि डायरेक्टर से ज्यादा किसे पता होगा। उनकी नजर में डायरेक्टर शिप का कैप्टन था और उसकी बात सुननी होती है। इसलिए तापसी ने वहां तक किया भी जहां लाइन क्रॉस न हो रही हो। तब लगता है कि सारी हिरोइनें कर रही हैं तो करना है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
