तापसी पन्नू बोलीं- क्लीवेज और कमर से इंडस्ट्री को ऑब्सेशन है; बताया साउथ में पैडिंग का किस्सा

Feb 26, 2026 10:12 am IST
तापसी पन्नू का कहना है कि उनके कमर और क्लीवेज पर फोकस वाले कमेंट को लोगों ने गलत समझ लिया। दरअसल वह नॉर्थ-साउथ नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की ही बात कर रही थीं। उन्होंने यह भी बताया कि किस इंडस्ट्री में उन्हें पैडेड ब्रा पहनने को कहा गया।

तापसी पन्नू अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। अस्सी में उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है। इस बीच उनका एक बयान चर्चा में है जिसमें उन्होंने साउथ और बॉलीवुड के कमर और क्लीवेज ऑब्सेशन पर बात की थी। अब तापसी ने एक और इंटरव्यू में बात साफ की है कि उन्होंने क्या बोला था, जिसे लोगों ने गलत समझ लिया। तापसी का कहना है कि उन्होंने बॉलीवुड और साउथ में नहीं बांटा था बल्कि इंडस्ट्री में खास बॉडी पार्ट्स के ऑब्सेशन पर बात की थी।

हिंदी फिल्मों में भी कमर पर फोकस

तापसी पन्नू गलाट्टा इंडिया से बात कर रही थीं। वह बोलीं, 'मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों में भी लोग मिडरिफ (कमर का हिस्सा) पर ज्यादा फोकस करते हैं। और जिस इंसान ने मुझसे ये सवाल किया था बोला, 'नहीं, हिंदी में क्लीवेज ज्यादा दिखाते हैं।' तो मैंने कहा हो सकता है, पता नहीं।' तापसी का इशारा शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट की तरफ था। वहां उनसे पूछा गया था कि 2010 के वक्त जब तापसी ने करियर शुरू किया था तब साउथ फिल्ममेकर्स का ऑब्सेशन कमर दिखाने पर था।

नहीं समझ आता क्लीवेज ऑब्सेशन

तापसी बोलती हैं, 'मेरे लिए यह सिर्फ एक तरह से ताड़ना है, वो चाहे क्लीवेज हो या मिडरिफ। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है पर ये मानना पड़ेगा कि ऑब्सेशन है। चाहे वो हिंदी हो या साउथ। आपका कौन सा पार्ट हाइलाइट किया जा रहा है, वो पॉइंट नहीं है। मुद्दा ये है कि ऑब्सेशन है। मैंने कभी ये बंटवारा नहीं किया कि हिंदी क्लीवेज से ऑब्सेस्ड है और साउथ मिडरिफ से।'

साउथ में लगवाया गया ब्रा में पैड

तापसी ने यह भी बताया कि उन्हें बॉलीवुड में कभी कमर दिखाने या ब्रा में पैड लगाने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि यहां ग्लैमरस रोल्स नहीं किए। हालांकि साउथ में काम कर रही थीं तब जरूर उनसे ऐसा कहा गया था। तापसी बोलती हैं, 'जाहिर सी बात है कि यह डायरेक्टर के लिए भी अजीब रहा होगा क्योंकि उन्हें यह बात मुझसे कहनी थी। जब सेट पर बहुत कम महिलाएं हों तो आप कहेंगे भी कैसे? इसलिए आपको ये बात किसी-किसी से पहुंचानी होती है। जब हिरोइन वैन से बाहर आती है तो डायरेक्टर को जाहिर सी बात है चेक भी करना होता है कि काम बना या नहीं। इसलिए पूरा प्रॉसेस थोड़ा असहज करने वाला होता है।'

एक हद तक मानी डायरेक्टर की डिमांड

तापसी ने यह भी कहा कि तब वह नई थीं, उन्हें लगता था कि डायरेक्टर से ज्यादा किसे पता होगा। उनकी नजर में डायरेक्टर शिप का कैप्टन था और उसकी बात सुननी होती है। इसलिए तापसी ने वहां तक किया भी जहां लाइन क्रॉस न हो रही हो। तब लगता है कि सारी हिरोइनें कर रही हैं तो करना है।

