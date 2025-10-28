लोग मुझे काफी कॉन्ट्रोवर्शियल समझते हैं, स्वरा भास्कर बोलीं- मैंने ज्यादा बोलने की कीमत चुकाई है

संक्षेप: स्वरा भास्कर का कहना है कि लोगों ने उनकी एक विवादित इमेज बनाई हुई है। इतना ही नहीं स्वरा ने कहा कि लोग उन महिलाओं के साथ काफी अनकम्फर्टेबल होते हैं जो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं।

स्वरा भास्कर ने प्रेग्नेंसी के दौरान से फिल्मों से ब्रेक लिया हुआ है। लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने पति पत्नी और पंगा शो से काम पर वापसी की। शो में उनकी और फाहद अहमद की जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। अब स्वरा ने हाल ही में कहा कि उनकी ट्विटर पर काफी खराब रेपुटेशन है इसलिए वह रियल लाइफ में काफी विनम्र हैं।

स्वरा ने पति, पत्नी और पंगा शो को करते हुए कहा, ‘मुझे ओवरकम्पेनसेट करना पड़ता है। कन्सेप्ट काफी क्यूट था और पैसा भी अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इसे मैं बतौर मां मैनेज कर सकती हूं।’

क्वालिटी फिल्म के ऑफर्स कम मिलने पर बोलीं स्वरा से पूछा गया कि क्या उन्हें क्वालिटी फिल्म ऑफर्स कम आ रहे हैं तो उन्होंने कहा, ‘एक्टर्स सिर्फ उसी से चुन सकते हैं जो उन्हें ऑफर मिलेंगे। आउटसाइडर्स जिनके बड़े कनेक्शन नहीं हैं, कभी-कभी ऑफर्स अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन मैंने हमेशा काम को चुना है।’

कॉन्फिडेंट महिलाओं के साथ लोग होते अनकम्फर्टेबल स्वरा ने आगे कहा, ‘लोग उन महिलाओं के साथ काफी अनकम्फर्टेबल होते हैं जो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। ज्यादा बोलने की मैंने कीमत चुकाई है। कुछ लोग मुझे काफी कॉन्ट्रोवर्शियल समझते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। जो भी स्टैंड मैंने लिया है वो मेरे प्रिसिंपल्स से लिया है।’