‘महिलाओं को मारने की खुली छूट’, तालिबान के नए कानून पर भड़कीं स्वरा भास्कर
तालीबान द्वारा लाए गए नए कानून में मर्दों को महिलाओं को मारने की छूट दी गई है। दुनियाभर में इस नए कानून की चर्चा हो रही है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस कानून को लेकर अपनी राय सामने रखी है।
दुनियाभर में अफगानिस्तान में तालीबान शासन द्वारा लाए गए नए कानूनों की चर्चा हो रही है। इस नए कानून के तहत महिलाओं के संग मारपीट करने की छूट दी गई है। इस तालिबानी कानून की हो रही चर्चा के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस मामले में अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने तालीबान को मॉन्स्टर बताया है। उन्होंने इस कानून को अविश्वसनीय बताया है। स्वरा भास्कर ने तालिबान को मानव जाति के सबसे बुरे नमूनों में से एक बताया है।
तालिबान के नए कानून पर क्या बोलीं स्वरा भास्कर?
स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा- बेहद अविश्वसनीय! सच में, तालिबान मानव जाति के सबसे बुरे नमूनों में से एक है। निर्दयी और क्रूर, बिलकुल राक्षस।"
तालिबान के किस कानून की हो रही चर्चा
बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान शासन एक ऐसा कानून लेकर आया है जिसमें महिलाओं को गुलाम के बराबर मानने का प्रावधान है। तालिबान की दंड संहिता में पति ने पत्नी को मारने की छूट दी है। बस महिला की हड्डी न टूटे और उसके शरीर पर कोई खुला घाव न हो। इतना ही नहीं, घरेलू हिंसा साबित करने पर भी पति को अधिकतम 15 दिन की सचा हो सकती है।
तालिबान की ओर से नई दंड संहिता लागू की गई है। ये करीब 90 पेजों का दस्तावेज है। इस दस्तावेज पर तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के हस्ताक्षर हैं और इसे जल्द ही अदालतों में वितरित किया जाएगा।
साल 2023 में हुई थी फहाद और स्वरा की शादी
स्वरा भास्कर की बात करें तो स्वार लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं। हालांकि, पिछले साल स्वरा भास्कर कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आई थीं। स्वरा शो में अपने पति फहाद अहमद के साथ नजर आई थीं। फहाद और स्वरा की शादी साल 2023 में हुई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
