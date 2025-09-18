Swara Bhasker Husband Calls Kangana Ranaut Bad Politician Actress Say Do Not Say It 50 Times कंगना रनौत को बार-बार बुरा पॉलिटिशन बोल रहे थे स्वरा भास्कर के पति, एक्ट्रेस ने डांटा- 50 बार मत बोल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSwara Bhasker Husband Calls Kangana Ranaut Bad Politician Actress Say Do Not Say It 50 Times

कंगना रनौत को बार-बार बुरा पॉलिटिशन बोल रहे थे स्वरा भास्कर के पति, एक्ट्रेस ने डांटा- 50 बार मत बोल

स्वरा भास्कर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत की तारीफ की। वहीं उनके पति फाहद ने कंगना को एक बुरी पॉलिटिशियन बताया। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 06:51 AM
share Share
Follow Us on
कंगना रनौत को बार-बार बुरा पॉलिटिशन बोल रहे थे स्वरा भास्कर के पति, एक्ट्रेस ने डांटा- 50 बार मत बोल

कंगना रनौत और स्वरा भास्कर के बीच कई बार पहले वर्बल लड़ाई हो चुकी है। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ काफी कुछ बोला था। लेकिन हाल ही में स्वरा ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा कहा कि सब हैरान हो गए। स्वरा का कहना है कि कंगना डेस्टिनी चाइल्ड हैं, वहीं स्वरा के पति फाहद ने तो कंगना को बुरा पॉलिटिशियन बताया।

क्या बोलीं स्वरा

दरअसल, स्वरा से कंगना को लेकर हैशटैग बताने को कहा तो स्वरा ने कहा डेस्टिनी चाइल्ड। उन्होंने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘उनमें और उनकी यात्रा में कुछ बहुत ही सराहनीय बातें हैं। हैशटैग नेवर गिवअप। मुझे लगा है कि उन्होंने कभी गिवअप नहीं किया है।’

स्वरा के पति ने कंगना को बताया बुरा पॉलिटिशियन

वहीं फाहद अहमद ने कहा कि मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वह बुरी पॉलिटिशियन हैं। मैं कहूंगा हैशटैग बैड पॉलिटिशियन। स्वरा जब उन्हें हैरानी से देखती हैं तो फाहद, कंगना के मंडी बाढ़ पर रिस्पॉन्स पर बोलते हैं। फाहद ने कहा, उन्हें विशेष निधि के लिए लड़ना चाहिए था और राजनीतिक वोट से आगे जाना चाहिए था। वह अच्छी एक्टर हैं और बतौर एक्टर मुझे भी वह पसंद हैं, लेकिन वह बुरी पॉलिटिशियन हैं।

स्वरा ने पति को कहा 50 बार मत बोल

फाहद ने यह भी बताया कि भले ही कंगना और उनके बीच पॉलिटिकल डिफ्रेंस है, लेकिन जब उनकी और स्वरा की शादी हुई तो कंगना ने दोनों को शुभकामनाएं दी थीं। इसके बाद फाहद जब दोबारा कंगना को हैशटैग बैड पॉलिटिशियन बोलते हैं तो स्वरा उन्हें मजाक में डांटते हुए बोलती हैं कि 50 बार मत बोल।

बता दें कि इन दिनों स्वरा और फाहद शो पति, पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद भी किया जा रहा है।

swara bhasker Kangana Ranaut

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।