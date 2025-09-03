स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत के राजनीतिक करियर पर कमेंट करने से किया इनकार, कहा…

स्वरा भास्कर ने कंगना रनौत के राजनीतिक करियर पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा राजनीति सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां और जनता के प्रति जवाबदेही वाला काम है।

बॉलीवुड की दमदार अदाकारा स्वरा भास्कर अपने बेबाक विचारों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उनसे कंगना रनौत के राजनीतिक करियर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर सीधा जवाब देने से मना कर दिया। स्वरा ने साफ कहा कि वह किसी के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ पर टिप्पणी करने से बचती हैं, जब तक कि वह मामला सार्वजनिक हित या सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा न हो।

डीएनए को दिए इंटरव्यू में स्वरा ने कहा, “लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में क्या करते हैं, इस पर मेरी कोई राय नहीं है। मेरी राय सिर्फ उन मुद्दों पर होगी, जहां जनता का हित जुड़ा हो या सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। किसी की निजी जिंदगी पर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “नेता कहीं से भी आएं, लेकिन अगर वे चुने गए हैं, तो उन्हें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जनता ने उन्हें पावर दिया है, इसलिए उस जिम्मेदारी को निभाना जरूरी है। यह किसी भी राजनेता पर लागू होता है।”

स्वरा ने राजनीति को लेकर आम सोच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “अक्सर लोग राजनीति को सिर्फ ग्लैमर और प्रचार तक सीमित मान लेते हैं। रोड शो, बड़ी भीड़, भाषण, फूल-माला – ये सब चुनाव प्रचार का हिस्सा हैं, जो 5 साल में एक बार होता है। लेकिन राजनीति का असली चेहरा वो है, जब आपको लोगों के लिए दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है। ये काम न ग्लैमरस है और न आसान, बल्कि कई बार बेहद उबाऊ भी होता है।”