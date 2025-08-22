हर इंसान बाइसेक्शुअल होता है, कमेंट पर ट्रोल होने के बाद स्वरा ने यूं दिया जवाब, देखें ट्विटर पर क्या लिखा

स्वरा भास्कर की बेबाकी पर अक्सर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। रीसेंटली सभी इंसानों को बाइसेक्शुअल बताने के बाद अब उन्होंने अपनी बायो में चेंज करके ट्रोलिंग का जवाब दिया है।

स्वरा भास्कर का नया सोशल मीडिया बायो चर्चा में है। दरअसल रीसेंटली उनके एक कमेंट के बाद जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सभी इंसान बाइसेक्शुअल होते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने गर्ल क्रश का नाम भी बताया था। स्वरा का स्टेटमेंट कुछ महीने पुराना है लेकिन रीसेंटली वायरल हुआ तो ट्रोलिंग होने लगी। ट्रोलिंग के जवाब में उन्होंने अपने ट्विटर बायो में 'गर्ल क्रश ऐडवोकेट' जोड़ लिया है।

स्वरा ने बदला बायो स्वरा भास्कर ने अपना बायो चेंज करने के बाद लोगों का ध्यान खींचने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ट्वीट किया। इसके साथ लिखा है, सोचा अब बायो चेंज करने का समय है। स्वरा के बायो में गर्ल क्रश ऐडवोकेट ऐड किया है। अब उनका बायो है, Girl crush advocate. 😍😬🤷🏽‍♀️ Part time actor, full time Twitter pest. Chaos Queen. Shopping my way through the apocalypse. Free Palestine ! 🇵🇸 🇮🇳❤️

इंटरव्यू में क्या बोली थीं स्वरा

इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन के साथ एक इंटरव्यू में स्वरा ने सेक्शुऐलिटी पर अपने विचार रखे थे। स्वरा ने कहा था, हम सभी बाइसेक्शुअल हैं। अगर लोगों को उनके मन पर छोड़ दें तो हम सच में बाइसेक्शुअल हैं लेकिन हेट्रोसेक्शुएलिटी एक आइडियोलॉजी है जो कि हजारों साल से कल्चर ने हमें दी (जबरन) है। क्योंकि ऐसे ही मानव जाति आगे बढ़ती इसलिए इसे ही मानक बनाया गया।