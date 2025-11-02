इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में सलमान की हीरोइन बनना चाहती थीं स्वरा भास्कर, प्रोड्यूसर ने कह दी ये बात
संक्षेप: स्वरा भास्कर ने हाल में बताया कि वो सलमान खान की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर को मैसेज भी किया था। लेकिन बाद में नहीं मिला काम।
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कई शानदार फिल्मों में बेतरीन काम किया है। एक समय पर एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग के लिए तारीफें बटोरती थीं और अब फिल्मों से गायब सोशल मीडिया या अपने शो की वजह से खबरों में बनी रहती हैं। हाल में स्वरा ने अपने दिल की बात सामने रखते हुए कहा कि उन्होंने सलमान खान की हीरोइन बनने के लिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को मैसेज किया था। वो उनके साथ फिल्म में काम करना चाहती थी। लेकिन वो सलमान की हीरोइन नहीं बन सकी।
सलमान की हीरोइन बनना चाहती थीं स्वरा
स्वरा ने हाल में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म सुल्तान में सलमान की हीरोइन बनने की बात कही थी। उन्होंने कहा, “मैंने एक बार आदित्य चोपड़ा को मैसेज किया था और लिखा, ‘सर, मुझे लगता है आप मुझे कास्ट कीजिए, मैं बहुत अच्छी रेसलर बनूंगी।’ उन्होंने जवाब दिया, ‘नहीं स्वरा, मुझे नहीं लगता।’ मैंने कहा, ‘ठीक है, सर।’” बाद में ये रोल अनुष्का शर्मा ने निभाया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। स्वरा ने कहा कि इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है।
आउटसाइडर्स होकर खुद बनाई पहचान
स्वरा ने कहा, “अगर हम ज़्यादा लिहाज करते रहेंगे तो काम नहीं मिलेगा। हम आउटसाइडर्स हैं। मेरा कोई नहीं था जो किसी को फोन करके बोले कि स्वरा को ले लो। मैंने जो भी पाया है, छीना है या अपने दम पर कमाया है।” स्वरा ने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें काम मांगना नहीं पसंद, लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है। हालांकि, प्रेग्नेंसी औए बेटी के जन्म के बाद से स्वरा ने किसी को काम के मांगने के लिए मैसेज या कॉल नहीं किया।
शो में आ रही हैं नजर
स्वरा भास्कर इन दिनों जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे इस शो पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं। यहां उन्हें अन्य जोड़ियों के साथ देखा जा रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में स्वरा फिल्मों में भी अपनी वापसी करेंगी।
