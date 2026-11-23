स्वरा भास्कर का घर अंदर से देख फराह बोली- 8 फिल्म से इतना बड़ा घर कैसे..., देखिए तस्वीरें
स्वरा भास्कर का मुंबई के चेंबूर स्थित घर को देखकर हैरान हो गई फराह खान। बोली सिर्फ 8 फिल्म से कैसे बना लिया ये घर। घर के अंदर की तस्वीरें देखिए यहां-
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का घर आपने देखा है? खबरों में बनी रहने वालीं एक्ट्रेस मुंबई के चेंबूर स्थित इस आलीशान घर घर में रहती हैं। फराह खान इस बार अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्वरा के घर पहुंची थीं। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने पति फहाद अहमद के साथ घर का टूर दिया। एक्ट्रेस ने फहाद के साथ पहली मुलाकात और प्यार, शादी के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि दोनों की उम्र में बड़ा फांसला है।
स्वरा भास्कर और फहाद अहमद का आलीशान घर
ये स्वरा भास्कर का घर है। मुंबई के चेंबूर में ये आलीशान घर बना हुआ है जहां कपल पिछले ढाई सालों से रह रहा है। उनकी बेटी भी साथ रहती हैं। फराह ने वीडियो की शुरुआत में कहा कि स्वरा ने सिर्फ 8 फिल्में की हैं, उससे इतना बड़ा घर कैसे बना लिया। आगे उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्म वीरे दे वेडिंग में उनके लिए स्वरा भास्कर से डांस करवाना बहुत मुश्किल था।
स्वरा भास्कर के घर का लिविंग एरिया
ये स्वरा और फहाद का लिविंग एरिया है। इस घर एरिया को मैरून रंग के पर्दों, ऑरेंज कलर के सोफे से सजाया हुआ है। वॉलपेपर भी रंगीन है। इस घर में स्वरा अपनी बेटी और पति फहाद के साथ रहती हैं।
स्वरा भास्कर के घर का हॉल
ये घर का हॉल है। अक्सर यहीं पर सारी बैठकर होती है। एक्ट्रेस अक्सर अपने परिवार के साथ यहीं पर क्वालिटी टाइम एन्जॉय करती हैं। फहाद भी अपने काम यहीं पर निपटाते हैं।
स्वरा के घर की किचन
ये स्वरा के घर की किचन है। इस किचन का काम उनके घर काम करने वाली भानू संभालती हैं। फहाद और भानू ने बताया कि स्वरा कभी किचन का काम या कुकिंग नहीं करती हैं। कुकिंग सेशन के दौरान दोनों के बीच नोकझोंक भी दिखी। इसी दौरान स्वरा ने बताया कि शादी से पहले फहाद उन्हें काफी ट्रोल करते थे। दोनों की मुलाकात एक प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। ये सुनते ही फराह हैरान नहीं हुईं।
डाइनिंग एरिया, सबसे साथ में खाया शिकारी मटन
ये स्वरा के घर का डाइनिंग एरिया है। यहां टेबल के साथ 5 कुर्सियां देखी जा सकती हैं। अगली तस्वीर में फराह और दिलीप को शिकारी मटन का स्वाद चखते हुए देखा जा सकता है। बातचीत के दौरान फहाद ने बताया कि उन्होंने स्वरा को पहली बार फिल्म रांझाना में देखा था। उस समय उनकी उम्र 14 साल थी। स्वरा ने बताया कि वो फहाद से उम्र में बड़ी हैं। फराह ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्वरा ने गिफ्ट की खास किताब
फराह खान और दिलीप अपने घर से रोस्टेड चिकन लेकर आए थे। ये चिकन स्वरा के पति फहाद के लिए था। बाद में सभी ने शिकारी मटन और घर से आए रोस्ट चिकन साथ में एन्जॉय किया। स्वरा ने गिफ्ट में अपनी दादी की लिखी हुई किताब दी। इस किताब में खिचड़ी को 100 तरह से बनाने की रेसेपी थी।
स्वरा भास्कर और फहाद अहमद रहते हैं सुर्खियों में
बता दें, स्वरा भास्कर अपने बयानों के लिए अक्सर खबरों में छाई रहती हैं। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो देश में चर्चा का विषय बने रहे। वहीं उनके पति फहाद भी समाजवादी पार्टी के नेता है और मुंबई में एक्टिव हैं। दोनों को पिछले साल टीवी शो पति पत्नी और पंगा में देखा गया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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