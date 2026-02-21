Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

महिलाओं को मारने की खुली छूट देने वाले तालिबानी कानून पर भड़कीं स्वरा भास्कर, कहा- 'सबसे घिनौने लोगों में से हैं...'

Feb 21, 2026 10:29 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस वक्त पूरी दुनिया में तालिबानी कानून की चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के आने के बाद महिलाओं के खिलाफ खूब सख्ती बरती जा रही है। इसके चलते उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

महिलाओं को मारने की खुली छूट देने वाले तालिबानी कानून पर भड़कीं स्वरा भास्कर, कहा- 'सबसे घिनौने लोगों में से हैं...'

Swara Bhasker On Taliban's laws allowing domestic violence: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इंडस्ट्री ने अपने करियर में कई फिल्में दी हैं। कॉमेडी से लेकर सीरियस हर तरह के रोल स्वरा पर्दे पर निभा चुकी हैं। स्वरा प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा रहती हैं। वो अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अपने बयानों को लेकर भी कई बार स्वरा ट्रोलर्स के निशाने पर भी आईं हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से स्वरा अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आई हैं। स्वरा महिलाओं के खिलाफ तालिबान के नए कानून पर बुरी तरह भड़क गई हैं। इस कानून में महिलाओं को मारने की खुली छूट दी गई है। स्वरा ने इसी को लेकर एक पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

पहले जानते हैं क्या है तालिबानी कानून

दरअसल, इस वक्त पूरी दुनिया में तालिबानी कानून की चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के आने के बाद महिलाओं के खिलाफ खूब सख्ती बरती जा रही है। इसके चलते उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब तालिबान अपना एक नया कानून लेकर आया, जिसके मुताबिक, एक पति को पत्नी को मारने-पीटने की खुली छूट है, बस इस बात का ध्यान रहे कि हड्डी न टूटे और कोई खुला घाव न रह जाए। इसका मतलब यानी अगर हड्डी नहीं टूटी है या घाव नहीं दिख रहा है, तो पीटना एकदम जायज है। यानी इसे अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा और ऐसा करने वाले को सजा भी नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:टीआरपी में हुआ बड़ा खेला, 'अनुपमा' का घमंड तोड़ नंबर 1 पर पहुंचा ये शो
स्वरा भास्कर

स्वरा ने पोस्ट कर निकाला गुस्सा

इसी को लेकर स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा जताया है। स्वरा ने लिखा, 'विश्वास नहीं होता। सच कहूं तो तालिबान मानव जाति के सबसे घिनौने लोगों में से हैं।बहुत बेरहम और क्रूर, बिलकुल राक्षस। यह इंसानियत और उस धर्म का अपमान है जिसे वे दिखाने का दावा करते हैं। बिल्कुल घटिया।' स्वरा भास्कर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्वरा ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग तालिबान के इस नियम का विरोध करते नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:पहले दिन किसने दी किसको टक्कर, किसका निकला दम, जानें-रिपोर्ट
ये भी पढ़ें:'आपके बोलने की औकात...', शाहिद कपूर ने ट्रोलर्स पर दिया करारा जवाब
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
swara bhasker Taliban

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।