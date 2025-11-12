Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSussanne Khan weeps inconsolably at Zarine Khans prayer meet several priests from different religions were seen praying
जरीन की प्रार्थना सभा में फूट-फूटकर रोईं सुजैन, संजय खान ने बताया- कैसे हुआ था प्यार

जरीन की प्रार्थना सभा में फूट-फूटकर रोईं सुजैन, संजय खान ने बताया- कैसे हुआ था प्यार

संक्षेप: सुजैन की मां जरीन खान की प्रेयर मीट में पुजारी, मौलवी, पादरी, पारसी धर्म गुरु और ग्रंथी सभी लोग प्रार्थना करने पहुंचे। रितिक रोशन ने भी उनके बारे में प्यारी बातें बोलीं वहीं सुजैन बुरी तरह रोती दिखीं।

Wed, 12 Nov 2025 12:22 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सुजैन खान की बहन फराह अली खान ने अपनी मां जरीन खान की प्रेयर मीट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें लोग गमगीन नजर आ रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। क्लिप में सुजैन बुरी तरह रोती दिख रही हैं। संजय खान भ उनकी बातें करके इमोशनल हो गए। बताया कि वह जरीन से तब मिले थे जब वह 14 साल की थीं। प्रार्थना सभा में रितिक और सबा भी थे। रितिक ने कहा कि उनकी खुशकिस्मती है कि उनका प्यार मिला।

संजय खान ने बताया पहली मुलाकात का किस्सा

क्लिप में संजय खान बोलते दिखाई देते हैं, 'मैं जब उनसे मिला तो मैं 18 और वह 14 साल की थी। मैंने जब उसकी चमकती और खूबसूरत आंखों में देखा तो लगा जैसे दुनिया देख रहा हूं। मैंने उससे पूछा, 'मुझसे शादी करोगी?' उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, जैसा आप मेरे बारे में महसूस करते हैं, वैसा मुझे भी फील हुआ तो एक साल बाद हां कर दूंगी।' मैं बोला कि सुंदरता हो या ना हो, वह समझदार इंसान भी है, वह बहुत अच्छी पत्नी बनेगी।'

रितिक की बात सुन मुस्कुराईं सुजैन

जायद अपनी मां के बारे में बोल, 'मेरी मां मेरी भगवान थीं। मैं उनको बहुत याद करूंगा।' जरीन खान की बेटी सुजैन के एक्स-हसबैंड रितिक बोले, 'आपको प्यार करना और आपका प्यार पाना मेरा प्रिविलेज रहा है।' सुजैन उनकी बात सुनकर प्यार से मुस्कुरा रही थीं। जरीन के नाती-पोतों ने भी उनके लिए प्यारी बातें बोलीं। सुजैन के बेटे, जरीन की बहन और परिवार-दोस्तों सहित लोगों ने उन्हें अपने-अपने तरीके से याद किया। प्रेयर मीट में इंडस्ट्री के लोग जितेंद्र, राकेश रोशन, सलीम खान सहित कई लोग मौजूद थे। प्रार्थना सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई हर धर्म से प्रार्थना हुई।

