जरीन की प्रार्थना सभा में फूट-फूटकर रोईं सुजैन, संजय खान ने बताया- कैसे हुआ था प्यार

संक्षेप: सुजैन की मां जरीन खान की प्रेयर मीट में पुजारी, मौलवी, पादरी, पारसी धर्म गुरु और ग्रंथी सभी लोग प्रार्थना करने पहुंचे। रितिक रोशन ने भी उनके बारे में प्यारी बातें बोलीं वहीं सुजैन बुरी तरह रोती दिखीं।

सुजैन खान की बहन फराह अली खान ने अपनी मां जरीन खान की प्रेयर मीट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें लोग गमगीन नजर आ रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। क्लिप में सुजैन बुरी तरह रोती दिख रही हैं। संजय खान भ उनकी बातें करके इमोशनल हो गए। बताया कि वह जरीन से तब मिले थे जब वह 14 साल की थीं। प्रार्थना सभा में रितिक और सबा भी थे। रितिक ने कहा कि उनकी खुशकिस्मती है कि उनका प्यार मिला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संजय खान ने बताया पहली मुलाकात का किस्सा क्लिप में संजय खान बोलते दिखाई देते हैं, 'मैं जब उनसे मिला तो मैं 18 और वह 14 साल की थी। मैंने जब उसकी चमकती और खूबसूरत आंखों में देखा तो लगा जैसे दुनिया देख रहा हूं। मैंने उससे पूछा, 'मुझसे शादी करोगी?' उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, जैसा आप मेरे बारे में महसूस करते हैं, वैसा मुझे भी फील हुआ तो एक साल बाद हां कर दूंगी।' मैं बोला कि सुंदरता हो या ना हो, वह समझदार इंसान भी है, वह बहुत अच्छी पत्नी बनेगी।'



