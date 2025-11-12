जरीन की प्रार्थना सभा में फूट-फूटकर रोईं सुजैन, संजय खान ने बताया- कैसे हुआ था प्यार
सुजैन खान की बहन फराह अली खान ने अपनी मां जरीन खान की प्रेयर मीट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें लोग गमगीन नजर आ रहे हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। क्लिप में सुजैन बुरी तरह रोती दिख रही हैं। संजय खान भ उनकी बातें करके इमोशनल हो गए। बताया कि वह जरीन से तब मिले थे जब वह 14 साल की थीं। प्रार्थना सभा में रितिक और सबा भी थे। रितिक ने कहा कि उनकी खुशकिस्मती है कि उनका प्यार मिला।
संजय खान ने बताया पहली मुलाकात का किस्सा
क्लिप में संजय खान बोलते दिखाई देते हैं, 'मैं जब उनसे मिला तो मैं 18 और वह 14 साल की थी। मैंने जब उसकी चमकती और खूबसूरत आंखों में देखा तो लगा जैसे दुनिया देख रहा हूं। मैंने उससे पूछा, 'मुझसे शादी करोगी?' उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, जैसा आप मेरे बारे में महसूस करते हैं, वैसा मुझे भी फील हुआ तो एक साल बाद हां कर दूंगी।' मैं बोला कि सुंदरता हो या ना हो, वह समझदार इंसान भी है, वह बहुत अच्छी पत्नी बनेगी।'
रितिक की बात सुन मुस्कुराईं सुजैन
जायद अपनी मां के बारे में बोल, 'मेरी मां मेरी भगवान थीं। मैं उनको बहुत याद करूंगा।' जरीन खान की बेटी सुजैन के एक्स-हसबैंड रितिक बोले, 'आपको प्यार करना और आपका प्यार पाना मेरा प्रिविलेज रहा है।' सुजैन उनकी बात सुनकर प्यार से मुस्कुरा रही थीं। जरीन के नाती-पोतों ने भी उनके लिए प्यारी बातें बोलीं। सुजैन के बेटे, जरीन की बहन और परिवार-दोस्तों सहित लोगों ने उन्हें अपने-अपने तरीके से याद किया। प्रेयर मीट में इंडस्ट्री के लोग जितेंद्र, राकेश रोशन, सलीम खान सहित कई लोग मौजूद थे। प्रार्थना सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई हर धर्म से प्रार्थना हुई।
