sussanne khan tells her interior designing fees which is apx 30 lakhs know how she started सुजैन खान एक घर डिजाइन करने की लेती हैं इतनी तगड़ी रकम, 2 लाख से की थी शुरुआत, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsussanne khan tells her interior designing fees which is apx 30 lakhs know how she started

सुजैन खान एक घर डिजाइन करने की लेती हैं इतनी तगड़ी रकम, 2 लाख से की थी शुरुआत

सुजैन खान मुंबई में एक लग्जरी घर डिजाइन करने के लिए भारी-भरकम फीस लेती हैं। डिजाइनिंग की कला उनमें बचपन से ही है और उन्होंने ये सब अपनी मां से सीखा है। सुजैन ने बताया कि वह कैसे काम करती हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 10:40 AM
share Share
Follow Us on
सुजैन खान एक घर डिजाइन करने की लेती हैं इतनी तगड़ी रकम, 2 लाख से की थी शुरुआत

रितिक रोशन की एक्स-वाइफ सुजैन खान जानी-मानी इंटीरियर डिजाइनर हैं। हालांकि जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की तो लोगों को लग रहा था कि वह सफल नहीं होंगी। कई लोगों ने उन्हें पैसा ना बर्बाद करने की सलाह भी दी थी। अब सुजैन ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि वह मुंबई में एक 1500 स्क्वैयर फीट का लग्जरी अपार्टमेंट डिजाइन करने का 25 से 30 लाख चार्ज करती हैं। सुजैन ने अपनी पहली सैलरी भी बताई।

शुरू में मिली आलोचना

सुजैन खान की मां जरीन भी मशहूर इंटीरियर डिजाइनर हैं। वह बचपन से अपनी मां को देखती और सीखती आ रही हैं। सुजैन Zero1 Hustle by Zerodha पॉडकास्ट में थीं। वहां उन्होंने बताया कि वह पर स्क्वैयर फीट 1200 से 2000 रुपये चार्ज करती हैं। सुजैन अपनी जर्नी के बारे में बताती हैं, '2011 में हमने चारकोल प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह भारत का पहला कॉन्सेप्चुअल होम स्टोर था, इससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। शुरुआत में मुझे बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। लोग मुझे हर दूसरे सिलेब्रिटी डिजाइनर की तरह ही समझ रहे थे क्योंकि उन दिनों हर कोई इंटीरियर डिजाइनर बन रहा था। उन्हें मेरी बैकस्टोरी नहीं पता थी।'

जीजाजी से लेती हैं गाइडेंस

सुजैन ने बताया कि फाइनैंस के मामलों में उनका गणित कमजोर है। इसके लिए वह अपने जीजाजी से गाइडेंस लेती हैं। सुजैन ने बताया कि कोविड में बाकी सब लोगों की तरह उन्हें भी दिक्कतें हुई थीं। इस वजह से फिर से स्ट्रैटजी बनानी पड़ी। सुजैन ने अपने स्टोर का एक लेवल डिकैथलॉन को लंबी लीज पर दे दिया।

ऐसे करती हैं काम

फीस के बारे में सुजैन ने बताया, 'हम पर स्क्वैयर फीट के हिसाब से फ्लैट की फीस लेते हैं। क्लाइंट्स जो खरीदते हैं हम उस पर कमीशन नहीं लेते।' सुजैन ने बताया कि 30% काम शुरू करने के पहले ले लेती हैं और डिजाइन क्रिएट करती हैं। फाइनलाइज होने के बाद वह मटीरियल्स के लिए पैसे लेती हैं। इसके बाद एक-एक कमरे पर काम करती हैं।

पहली सैलरी

सुजैन ने अपने करियर की शुरुआत के बारे में बताया। पहले वह अनपेड इंटर्नशिप करती थीं इसके बाद अपनी मां की कंपनी में काम करने लगीं। वहां उन्हें सिंगल रूम डिजाइन करने के लिए दिया गया। सुजैन जब 21 साल की थीं तो उन्हें पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इसमें एक अपार्टमेंट को डिजाइन करना था। इसमें सुजैन ने 2 लाख रुपये कमाए थे।

Sussanne Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।