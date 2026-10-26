ऋतिक बहुत लकी है...पूर्व पत्नी सुजैन खान ने बॉयफ्रेंड अर्सलान संग रिश्ते पर कही ये बात
सुजैन खान ने हाल में अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ रिश्ते के बारे में बात की है। साथ ही बताया कि ऋतिक अपनी जिंदगी में लकी रहे हैं जो उन्हें सबा आजाद जैसी गर्लफ्रेंड मिली है।
ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी के साथ रिश्ते को लेकर अक्सर खबरों में बनी रहती हैं। सुजैन और अर्सलान पिछले कुछ सालों से एक दूसरे के साथ हैं। अब उन्होंने अर्सलान के साथ अपने रिश्ते और ऋतिक रोशन के साथ बच्चों की परवरिश के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अर्सलान जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर मिले जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुजैन ने ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद की भी तारीफ की।
सुजैन ने बॉयफ्रेंड अर्सलान के साथ अपने रिश्ते पर कही ये बात
TOI से बातचीत में सुजैन ने बॉयफ्रेंड अर्सलान के बारे में कहा, 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं उससे मिली। वोएक शानदार इंसान है और मेरे दिल को पूरा करता है। मुझे लगता है कि हम दोनों जिंदगी के सबसे सही समय पर मिले, क्योंकि हमें एक दूसरे को उस प्यार को देने की जरूरत थी जो हमारे बीच अब है।' उन्होंने आगे कहा कि हम एक दूसरे को हमेशा ये कहते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो हमारे पास एक अच्छी जिंदगी होगी। दोनों ने एक दूसरे को तैयार किया की हर अच्छे बुरे में वो एक दूसरे के साथ रहेंगे।
सुजैन ने ऋतिक को बताया भाग्यशाली
आगे सुजैन ने ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों की मैच्योरिटी की वजह से ही आज उन सबके बीच ऐसा रिश्ता है। आगे उन्होंने सबा के बारे में कहा,'मैं ये कहना चाहूंगी कि ऋतिक की पार्टनर, सबा एक शानदार लड़की और अच्छी इंसान है। मुझे लगता है कि वो (ऋतिक रोशन) बहुत भाग्यशाली है कि उसे एक ऐसी लड़की मिली है। हम सभी अपनी जिंदगी में खुश हैं और सिक्योर हैं। सुजैन ने ऋतिक के बारे में कहा कि वो दोनों हमेशा अच्छा रिश्ता शेयर करते आए हैं और दोनों बेटों की मिलकर परवरिश कर रहे हैं। ये लाइफ की खूबसूरती और आशीर्वाद है।
जानिए क्या करती हैं सुजैन खान
बता दें, सुजैन खान एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। वो द चारकोल प्रोजेक्ट की फाउंडर हैं और कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव हेड के तौर पर इसे चला रही हैं। इसके अलावा ज्वेलरी और रिटेल 'एकत्रा रिटेल वेंचर्स' (एकत्रा ज्वेल्स) में डिज़ाइन डायरेक्टर के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा वो अपने दोनों बच्चों का पालन कर रही हैं। ऋतिक रोशन की बात करें तो ‘वॉर 2’ के फ्लॉप होने के बाद एक्टर अपने अगले प्रोजेक्ट में बिजी हो गए हैं। हाल में उन्होंने आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा में कैमियो किया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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