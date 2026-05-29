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ऋतिक रोशन से तलाक दोबार अफेयर करने से डर गई थीं सुजैन खान, कहा- 'बेटों की खातिर प्यार से...'

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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ऋतिक से तलाक के बाद सुजैन लगातार अर्सलान गोनी संग अफेयर को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। ऋतिक संग अपनी 14 साल की शादी टूटने के बाद सुजैन ने कई सालों तक प्यार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे।  

ऋतिक रोशन से तलाक दोबार अफेयर करने से डर गई थीं सुजैन खान, कहा- 'बेटों की खातिर प्यार से...'

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। ऋतिक से तलाक के बाद सुजैन अपनी निजी जिंदगी को लेकर खूब खबरों में हैं। ऋतिक से तलाक के बाद सुजैन लगातार अर्सलान गोनी संग अफेयर को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। ऋतिक संग अपनी 14 साल की शादी टूटने के बाद सुजैन ने कई सालों तक प्यार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। ऐसे में अब खुद सुजैन ने प्यार को लेकर खुलकर बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

तलाक और दोबारा प्यार को लेकर की खुलकर बात

दरअसल, इंटीरियर डिजाइनर सुजैन खान ने हाल ही में 'हैलो इंडिया मैगजीन' को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने तलाक और दोबारा प्यार को लेकर खुलकर बात की। सुजैन ने बताया कि ऋतिक रोशन से तलाक होने के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह जिंदगी में दोबारा प्यार को जगह नहीं देंगी और पूरी तरह अपने बच्चों और काम पर ध्यान देंगी। सुजैन ने ये भी बताया कि वो उन्होंने ये बात तय कर ली थी कि वो अब किसी भी इमोशनल रिश्ते से दूर रहेंगी।

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अर्सनल संग बहुत कंफर्टेबल फील हुआ

सुजैन ने कहा, 'मैंने सोचा था कि मेरी पूरी जिंदगी बच्चों और काम के लिए होगी। मैं 'नो इमोशनल ड्रामा जोन' में रहूंगी, फिर मेरी मुलाकात अर्सलान से हुई। जैसे ही मैं अर्सलान से मिली, मुझे याद है कैसे मेरे दिमाग में चीजें बदलने लगीं। मुझे अर्सलान के साथ बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। अर्सलान से मिलकर ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को जन्मों जन्मांतर से जानते हैं। जैसे हमारा पिछले जन्म का कोई साथ है।'

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तलाक के दर्द से निकलने के लिए थेरेपिस्ट की मदद ली

सुजैन खान ने ऋतिक रोशन संग अपने अतीत के रिश्ते को याद करते हुए बा कि उस दर्द से बाहर निकलने के लिए उन्होंने थेरेपिस्ट की मदद ली थी। लेकिन अब अर्सलान के साथ रहना उनके लिए थेरेपी जैसा है।. अभी तक वो दोनों किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं गए हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ काफी खुश हैं।

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14 साल बाद तोड़ी शादी

बता दें कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान एक समय बॉलीवुड के परफेक्ट कपल्स में गिने जाते थे। लंबे वक्त तक डेट करने के बाद दोनों ने साल 2000 में शादी की थी। दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे, लेकिन करीब 14 साल बाद 2014 में दोनों ने अलग होने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। तलाक के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते में सम्मान और दोस्ती बनाए रखी। उनके दो बेटे हैं, जिनकी परवरिश दोनों मिलकर कर रहे हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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