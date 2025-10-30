सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, अमेजन प्राइम वीडियो पर कर रही है स्ट्रीम, 7.9 है इसकी IMDb रेटिंग
संक्षेप: आइए आपको वीकेंड के लिए एक ऐसी फिल्म रिकमंड करते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 से ज्यादा है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है।
एक रास्ता है, पिछले तीस साल से बंद है…कहा जाता है कि जो भी रात में वहां से गुजरता है, वो जिंदा वापस नहीं लौटता है। कोई नहीं जानता उस जगह की असली सच्चाई क्या है। कौन-सी ऐसी ताकत है जो इंसानों को मौत के हवाले कर देती है। ऐसे में कुछ लोग इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उस रास्ते पर जाने की हिम्मत करते हैं और फिर शुरू होता है मौतों का सिलसिला। यही है उस तमिल फिल्म की कहानी, जो अब अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।
फिल्म का नाम
इस फिल्म का नाम है ‘रूट नंबर 17’। फिल्म की पूरी कहानी उसी बंद रास्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तीस साल पहले रहस्यमय हादसों की वजह से बंद कर दिया गया था। यूं तो फिल्म दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी इसके सस्पेंस और स्टोरीटेलिंग की वजह से दर्शकों के रिकमेंडेशन लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है।
क्यों देखें यह फिल्म?
‘रूट नंबर 17’ सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यह फिल्म डर के साथ दिमाग को भी झकझोर देती है। हर सीन में एक नया रहस्य, हर मोड़ पर नई सच्चाई छिपी है। सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के सस्पेंस को और मजबूत बनाते हैं। दर्शक चाहकर भी इससे नजरें नहीं हटा पाते।
IMDb रेटिंग
इस फिल्म को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है, जो इसकी मजबूत कहानी और बेहतरीन निर्देशन का सबूत है। अगर आपको सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ‘रूट नंबर 17’ जरूर देखें। इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है और एक ऐसा रहस्य है जो आखिरी सीन तक आपको बांधे रखेगा।
