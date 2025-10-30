Hindustan Hindi News
सस्पेंस थ्रिलर फिल्म, अमेजन प्राइम वीडियो पर कर रही है स्ट्रीम, 7.9 है इसकी IMDb रेटिंग

संक्षेप: आइए आपको वीकेंड के लिए एक ऐसी फिल्म रिकमंड करते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 से ज्यादा है और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है।

Thu, 30 Oct 2025 07:21 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
एक रास्ता है, पिछले तीस साल से बंद है…कहा जाता है कि जो भी रात में वहां से गुजरता है, वो जिंदा वापस नहीं लौटता है। कोई नहीं जानता उस जगह की असली सच्चाई क्या है। कौन-सी ऐसी ताकत है जो इंसानों को मौत के हवाले कर देती है। ऐसे में कुछ लोग इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उस रास्ते पर जाने की हिम्मत करते हैं और फिर शुरू होता है मौतों का सिलसिला। यही है उस तमिल फिल्म की कहानी, जो अब अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।

फिल्म का नाम

इस फिल्म का नाम है ‘रूट नंबर 17’। फिल्म की पूरी कहानी उसी बंद रास्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तीस साल पहले रहस्यमय हादसों की वजह से बंद कर दिया गया था। यूं तो फिल्म दिसंबर 2023 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी इसके सस्पेंस और स्टोरीटेलिंग की वजह से दर्शकों के रिकमेंडेशन लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है।

क्यों देखें यह फिल्म?

‘रूट नंबर 17’ सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यह फिल्म डर के साथ दिमाग को भी झकझोर देती है। हर सीन में एक नया रहस्य, हर मोड़ पर नई सच्चाई छिपी है। सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के सस्पेंस को और मजबूत बनाते हैं। दर्शक चाहकर भी इससे नजरें नहीं हटा पाते।

IMDb रेटिंग

इस फिल्म को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है, जो इसकी मजबूत कहानी और बेहतरीन निर्देशन का सबूत है। अगर आपको सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ‘रूट नंबर 17’ जरूर देखें। इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है और एक ऐसा रहस्य है जो आखिरी सीन तक आपको बांधे रखेगा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
