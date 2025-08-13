sushmita sen says she called netflix, amazon prime heads for work मेरा नाम सुष्मिता सेन है…काम मांगने के लिए एक्ट्रेस ने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के मालिकों को किया फोन, Bollywood Hindi News - Hindustan
मेरा नाम सुष्मिता सेन है…काम मांगने के लिए एक्ट्रेस ने नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम के मालिकों को किया फोन

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने हाल में बताया कि उन्हें काम की तलाश है। उन्होंने खुद OTT प्लेटफॉर्म्स के हेड को फोन कर काम मांगा है। एक्ट्रेस को आर्या जैसी वेब सीरीज और ताली जैसी फिल्म में देखा गया था।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:03 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन हमेशा अपने काम से ऑडियंस को इम्प्रेस करती आई हैं। उन्होंने ‘मैं हूं ना’, ‘बीवी नंबर 1’, ‘मैंने प्यार क्यों किया’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। एक्ट्रेस ने जब OTT पर आई तो ‘आर्या’ जैसी वेब सीरीज और अपने किरदार से छाप छोड़ दी। आर्या ने कई अवार्ड जीते। फिल्म ‘ताली’ में भी उनकी परफॉरमेंस को पसंद किया गया। अब एक्ट्रेस बिना काम के घर बैठी हैं। उन्होंने काम मांगा है।

सुष्मिता ने मांगा काम

सुष्मिता सेन ने हाल में मिड-डे को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि वो 8 साल के लंबे ब्रेक के बाद एक्टिंग में वापसी करना चाहती हैं। सुष्मिता ने कहा “मैंने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और हॉटस्टार के मालिकों को कॉल किया। मैंने कहा, मेरा नाम सुष्मिता सेन है, मैं एक एक्टर हूं, या थी और मैं वापस काम करना चाहती हूं। मैंने 8 साल काम नहीं किया, ये बहुत लंबा वक्त था।”

हार्ट अटैक से गुजरी हैं

सुष्मिता ने कहा कि इस ब्रेक ने उन्हें जिंदगी को करीब से देखने का मौका दिया और यह एक्सपीरियंस एक एक्टर के लिए जरूरी होता है। सुष्मिता सेन अपने इन सालों में एक बुरे हार्ट अटैक से भी गुजरी हैं। उनकी हार्ट सर्जरी के बाद भी उन्होंने काम से ज्यादा अपनी हेल्थ को टाइम दिया और अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं।

एक्टर्स ने मांगा है काम

वैसे, सुष्मिता पहली नहीं हैं जिन्होंने काम के लिए खुलकर पहल की। इससे पहले नीना गुप्ता जैसे एक्टर्स भी काम मांग चुके हैं। नीना गुप्ता ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर काम मांगा था और उसके बाद उन्हें बधाई हो जैसी बड़ी फिल्म मिली। कई और एक्टर्स ने भी पब्लिकली काम की इच्छा जताई है और ऑडियंस ने उन्हें नए रोल में अपनाया है।

