गोद ली हुई बेटी के साथ भागना चाहती थीं सुष्मिता सेन, बोलीं- मैंने पापा को कहा था कि मेरी जिद्द है…

संक्षेप: सुष्मिता सेन की 2 बेटियां हैं और दोनों उन्होंने गोद ली है। अब आपको बताते हैं कि कैसे जब उन्होंने पहली बेटी को गोद लिया था तब उन्हें काफी परेशानियों का सामना किया था।

Tue, 14 Oct 2025 07:38 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
सुष्मिता सेन ने उस वक्त सभी को हैरान कर दिया था जब उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली बेटी को गोद लिया था। बिना शादी के जब सुष्मिता ने गोद लिया था तब सभी ने उनके इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि सुष्मिता ने इसके बाद दूसरी बेटी भी गोद ली और अब वह दोनों के साथ हैप्पी लाइफ जी रही हैं। अब सुष्मिता ने सालों बाद बताया कि कैसे एक वक्त ऐसा आ गया था जब वह बड़ी बेटी के साथ भागने का सोच रही थीं।

बेटी को गोद लेने में आई दिक्कत

सुष्मिता ने डॉक्टर शीन गुरिब से बात करते हुए कहा, जब मैं 21 साल की हो गई थी। मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। 21 से 24 की उम्र तक लीगल बैटल चलती रही। एक बार जब यह शुरू हुआ, तो कम से कम मेरी बेटी मेरे साथ फोस्टर केयर के साथ थी। लेकिन आपको एक ट्रॉमा के साथ रहना पड़ता है कि क्या होगा अगर फैमिली कोर्ट मेरे फेवर में फैसला ना दे तो? वो बच्चे को साथ लेकर चले जाएंगे और अब इस बच्चे ने मुझे मां कहना शुरू कर दिया था। मेरे पास फिर एक प्लान था।

भागने का बनाया था प्लान

सुष्मिता ने कहा, ‘मैंने अपने पापा को कहा कि हियरिंग के बाद कार को चलाकर रखना। हम उसे लेकर चले जाएंगे। मेरे पिता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी जिद्द थी कि वे मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकते।’

पापा का सपोर्ट

अपने पिता को लेकर सुष्मिता ने कहा, ‘मुझे मेरे पापा पर गर्व है। मेरे साथ आज मेरे बच्चे उनकी वजह से हैं वो भी ऐसे देश में जहां बच्चे को गोद लेने के लिए पिता या पिता फिगर कोई होना चाहिए। कोर्ट ने उनसे कहा कि उन्हें मेरे बच्चे के पालर पोशण के लिए उनकी फाइनेंशियल कंडिशन कैसी है बतानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्हें अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति पर साइन करना होगा। लेकिन मेरे पापा ने कोर्ट में कहा कि मैं अमीर आदमी नहीं हूं और आप आधा लोगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं बिना शर्त अपनी हर चीज उसके नाम पर साइन करने आया हूं।’

कोई सिंगर मदर से शादी नहीं करेगा

सुष्मिता ने बताया कि कैसे उनके पिता को चेतावनी दी गई थी कि कोई सुष्मिता से शादी नहीं करेगा क्योंकि वह सिंगल मदर हैं। इस पर उनके पिता ने कहा था कि उन्हें सुष्मिता की परवरिश ऐसी नहीं कि है कि वह सिर्फ किसी की पत्नी बनें। इसके बाद जब सुष्मिता दूसरी बार कोर्ट गईं दूसरी बेटी को गोद लेने के लिए तो वो भी आसान नहीं था उनके लिए।

