सुष्मिता सेन की बेटी रेने का ट्रांसफॉर्मेशन देख शॉक्ड हुए फैंस, इस खूबसूरत एक्ट्रेस की बात रहे हूबहू कॉपी

सुष्मिता सेन की बेटी रेने का आज यानी 4 सितंबर को 25वां जन्मदिन है। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी बड़ी बेटी की कई खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया है। इन तस्वीरों में पूर्व मिस यूनिवर्स की बेटी रेने का ट्रांसफॉर्मेशन देख हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 08:28 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं। सुष्मिता आज भले ही सिंगल हो, लेकिन उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ चुका है। यही नहीं, सुष्मिता बिना शादी के ही दो प्यारी बेटियों की मां हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर के पीक पर एक दो प्यारी बेटियों रेने और अलीशा सेन को गोद लिया था। आज सुष्मिता की बड़ी बेटी रेने काफी बड़ी हो गई हैं। इसी बीच रेने के लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं। रेने की तस्वीरें देखकर लोग उन्हें 80s की इस एक्ट्रेस की हूबहू कॉपी बता रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

रेने का ट्रांसफॉर्मेशन देख तारीफ करते नहीं थक रहे फैंस

सुष्मिता सेन की बेटी रेने का आज यानी 4 सितंबर को 25वां जन्मदिन है। ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी बड़ी बेटी की कई खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया है। इन तस्वीरों में पूर्व मिस यूनिवर्स की बेटी रेने का ट्रांसफॉर्मेशन देख हर कोई बस उन्हें देखता ही रह गया। रेने की लेटेस्ट फोटोज देखकर फैंस उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं।

तस्वीरों में रेने का ऐसा है लुक

रेने सेन की तस्वीरों में उनके लुक की बात करें तो पहली फोटो में उन्होंने ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस कैरी की है, जिसमें उनके बोल खुले हुए हैं। इस तस्वीर में रेने के खड़े होने का स्टाइल उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से शो कर रहा है। वहीं, दूसरी में रेने शिमरी ड्रेस पहने चेयर पर बैठी हैं। इसके साथ उनके हाई हील्स और चिपके बाल उन्हें काफी बोल्ड लुक दे रहे हैं। इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

रेने सेन स्मिता पाटिल

इस एक्ट्रेस से कंपेयर कर रहे हैं लोग

रेने सेन की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इन पर कमेंट कर यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा यूजर्स रेने को 80s की खूबसूरत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की हूबहू कॉपी बता रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'ये मुझे स्मिता पाटिल का लुक याद दिला रही है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि ये स्मिता पाटिल हैं, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई।' एक ने लिखा, 'ये सुष्मिता सेन और स्मिता पाटिल का कॉम्बिनेशन लग रही हैं। ब्यूटीफुल ऑल अराउंड।' ऐसे कई और कमेंट्स इन तस्वीरों पर आ रहे हैं।

sushmita sen Renee Sen Smita Patil

