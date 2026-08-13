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सुशांत सिंह राजपूत के निधन के सालों बाद बहन बोलीं- हमें पता है क्या हुआ, लेकिन...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ उनकी भाई से जुड़ी यादें शेयर करती रहती हैं। लेकिन अब श्वेता का एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है।

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सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बोलीं बहन श्वेता

सुशांत सिंह राजपूत का निधन 2020 को हुआ था। वह अपने मुंबई वाले घर में मृत पाए थे। 6 साल हो गए हैं उन्हें दुनिया को छोड़े हुए, लेकिन अभी तक फैंस और परिवार वालों के दिल में वह जिंदा थे। अब सुशांत की बहन श्वेता ने दावा किया कि कई भविष्य बताने वालों ने उन्हें उनके भाई की मौत में 'साजिश' या गड़बड़ी के बारे में बताया था और कहा कि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिला है।

सुशांत की बहन ने क्या

श्वेता ने सुपरटॉलक्स बाय द मूविंगशिप से बात करते हुए कहा, ‘6 साल हो गए हैं, हमें आज तक नहीं पता हुआ क्या था। पोस्टमार्टम के लिए क्या जरूरी थी? वह कभी कमरे का दरवाजा लॉक नहीं करते थे। उनका रूम अंदर से कैसे बंद हो सकता है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना है।’

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मैनेजर के निधन से परेशान थे सुशांत

श्वेता ने यह भी कहा कि सुशांत अपनी मैनेजर दिशा की मौत के बाद से डिस्टर्ब थे जो 14वें फ्लोर से अपने घर से गिर गई थी। वह बोलीं, दिशा के निधन के बाद वह काफी परेशान था। वह बोलता था कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी जो वह बाहर निकालने वाला था।

श्वेता से पूछा गया कि किसको लेकर सुशांत बोलने वाले थे, क्या बॉलीवुड? तो वह बोलीं कि हमें नहीं पता।

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श्वेता बोलीं हमें पता है कवर अप हो रहा है

श्वेता ने आगे कहा कि उन्हें अब CBI से किसी क्लोजर की जरूरत नहीं है, बल्कि वह सुशांत की लीगेसी को सेलिब्रेट करना चाहती हैं। वह बोलीं, हमें अब सीबीआई के क्लोजर की जरूरत नहीं है। हमें पता है क्या हुआ। जो भी अब वे कर रहे हैं, शायद कवर अप, हमारे दिल को पता है क्या हुआ। कुछ तो कवर अप हो रहा है। अब हम क्या करें? जब हमें पता है कि फोल प्ले हुआ है तो हम क्या करें? क्या हम इस जख्म को ऐसे ही रखें या फिर हम सुशांत को जिएं?

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बता दें कि सुशांत के निधन के बाद काफी जांच हुई। इतना ही नहीं एक्टर के परिवार वालों ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती पर भी कई आरोप लगाए थे। रिया को वहीं कुछ दिन जेल में भी सजा काटनी पड़ी थी। लेकिन सुशांत की बहन की जंग जारी है और वह तबसे जस्टिस की मांग कर रही हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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