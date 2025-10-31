'फोन आया था कि मार्च 2020 के बाद जिंदा नहीं बचेंगे सुशांत', एक्टर की बहन का दावा भाई पर किया गया था काला जादू
संक्षेप: सुशांत की मौत एक राज बना हुआ है। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब श्वेता ने अपने हालिया इंटरव्यू में काले जादू को लेकर कुछ ऐसे दावे किए।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सदमा आज भी उनके फैंस और परिवार वालों के लिए काफी गहरा है। अचानक सुशांत की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। 14 जून, 2020 को सुशांत अपने फ्लैट पर पंखे में लटके मिले थे। आज भी सुशांत की मौत एक राज बना हुआ है। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार अपने भाई को लेकर बात करती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब श्वेता ने अपने हालिया इंटरव्यू में काले जादू को लेकर कुछ ऐसे दावे किए, जिसे सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं।
सुशांत पर किया गया काला जादू
सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं। इस दौरान श्वेता ने सुशांत की मौत को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने इंटरव्यू में तांत्रिक और काले जादू को लेकर बात की। श्वेता ने कहा, 'एक तांत्रिक ने बताया था कि सुशांत को भावनात्मक और मानसिक रूप से खराब करने के लिए उनके जीवन में किसी को "प्लांट" किया गया था। भाई किसी तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे।
मार्च के बाद जिंदा नहीं बचेगा
श्वेता ने आगे बताया, 'पता है, एक फोन भी आया था, जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि भाई (सुशांत) मार्च के बाद जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि उस पर काला जादू चल रहा है। हम एक बहुत ही पढ़े-लिखे, वैज्ञानिक परिवार से हैं। यकीन नहीं किया हमने। हम काले जादू जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में, मैंने हर चीज़ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में, मैंने हर चीज़ पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।' श्वेता ने बताया कि उस समय उनके परिवार ने इन दावों को अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया था।
