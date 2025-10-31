Hindustan Hindi News
'उड़ रहे हो और तुम्हारे पंख काटने...', सुशांत की मौत के पहले किए रिया के इस अजीब पोस्ट पर एक्टर की बहन ने उठाए सवाल

'उड़ रहे हो और तुम्हारे पंख काटने...', सुशांत की मौत के पहले किए रिया के इस अजीब पोस्ट पर एक्टर की बहन ने उठाए सवाल

संक्षेप: 14 जून, 2020 को सुशांत अपने मुंबई वाले फ्लैट में पंखे से लटके मिले थे। आज भी उनकी मौत पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने हालिया इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती के एक पोस्ट को लेकर सवाल उठाया।

Fri, 31 Oct 2025
बॉलीवुड के राइजिंग स्टार सुशांत सिंह राजपूत का फिल्मी करियर काफी भले ही ज्यादा वक्त तक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जितनी भी फिल्में की उन्हें ऑडियंस ने काफी पसंद किया। सुशांत की अचानक मौत ने सभी को चौंका दिया था। 14 जून, 2020 को सुशांत अपने मुंबई वाले फ्लैट में पंखे से लटके मिले थे। आज भी उनकी मौत पर कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अब सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने हालिया इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती को लेकर बात की।

रिया को लेकर बोलीं सुशांत की बहन श्वेता

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति हाल ही में शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट का हिस्सा बनीं। इस दौरान श्वेता ने सुशांत की मौत को लेकर खुलकर बात की। साथ ही श्वेता ने रिया चक्रवर्ती को लेकर भी अपनी बात रखी, जो सुशांत की मौत से पहले उनके साथ रिलेशनशिप में थीं। उन्होंने रिया का एक पुराना इंस्टाग्राम पोस्ट भी शेयर किया जो उन्हें अजीब लगा।

श्वेता ने देखी अजीब पोस्ट

श्वेता ने कहा, 'रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो के साथ एक बहुत अजीब सी कविता लिखी थी और भाई ने भी उस कविता को लाइक किया था। इंस्टाग्राम फीड उसका था, जिसमें वो बोली थी कि 'तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो और तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे।' तो अजीब सा, अजीब थी कविता, मुझे लगता है कि वो अभी भी उनके इंस्टाग्राम पर है। और मैंने सोचा, क्यों? ये क्यों?' श्वेता ने कहा आज भी वो पोस्ट शायद उनके इंस्टाग्राम पर मौजूद हो।

