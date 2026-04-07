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सुशांत सिंह राजपूत की भगवान राम वाली AI फोटो पर आया बहन का रिएक्शन, कहा- भाई की तरह कोई...

Apr 07, 2026 11:49 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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सुशांत सिंह राजपूत की एक एआई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें एक्टर को रामायण में रणबीर कपूर के राम के किरदार में दिखाया गया। अब इस पर सुशांत की बहन का रिएक्शन आया है।

सुशांत सिंह राजपूत की भगवान राम वाली AI फोटो पर आया बहन का रिएक्शन, कहा- भाई की तरह कोई...

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका कुछ दिनों पहले टीजर रिलीज हुआ जिसमें उनकी बतौर भगवान राम झलक देखने को मिली। हालांकि इस टीजर के बाद फैंस ने कई दूसरे एक्टर्स की फोटो एडिट करके शेयर की जैसे किसी ने रणबीर की जगह एआई से रणवीर सिंह को रखा तो किसी ने सुशांत सिंह राजपूत। अब सुशांत की बहन श्वेता ने सुशांत की फोटो को शेयर कर अपने मन की बात लिखी है।

श्वेता ने क्या लिखा

श्वेता ने लिखा, ‘पता नहीं क्यों भाई को भगवान राम की झलक में देखकर इतने इमोशन्स क्यों निकल रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि राम जी सिर्फ कोई आम इंसान नहीं थे बल्कि वह वैल्यूज पर खड़े होने वाले थे। मर्यादा, कम्पैशन, डिग्निटी, विश्वास और सीता मां के लिए उनका प्यार। बस अपने पिता का अपनी पत्नी से किए वादे के लिए वह सब राज-पाठ छोड़कर जंगल में रहने लगे। ये हमें क्या प्रूव करता है? हम ऐसे भगवान की पूजा करके अपने वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करते हैं।’

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भाई के जैसा कोई नहीं कर सकता

श्वेता ने आगे लिखा, 'भाई बतौर राम इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वह ना सिर्फ उनकी तरह दिख रहे हैं, बल्कि वह खुद भी ऐसे ही गुण रखते थे। उनकी आंखों में जो मासूमियत और सच्चाई है, आज के समय में वैसा कोई नहीं कर सकता।'

सुशांत का निधन

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत, 14 जून 2020 को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए थे। कई को लगा कि ये सुसाइड है तो वहीं उनके परिवार वालों को इसके पीछे साजिश लगी। 2024 में श्वेता ने वीडियो भी शेयर किया था और पीएम नरेंद्र मोदी से सीबीआई सीबीआई जांच पर ध्यान देने का आग्रह किया था।

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रामायण फिल्म की कास्ट

खैर रामायण फिल्म की बात करें तो इसमें रणबीर ने जहां भगवान राम का किरदार निभाया है, वहीं सीता ने साई पल्लवी का। यश रावण का किरदार निभाएंगे, लक्ष्मण का किरदार रवि दुबे और सनी देओल निभाएंगे हनुमान का किरदार।

इनके अलावा फिल्म में काजल अग्रवाल, मंदोदरी, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का और अरुण गोविल, दशरथ का।

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कब रिलीज होगी मूवी

रामायण 2 पार्ट में रिलीज होगी। पहला पार्ट इसी साल दीवाली के मौके पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट अगले साल दीवाली पर। बता दें कि यह फिल्म भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों पार्ट को मिलाकर मूवी का बजट 4000 करोड़ है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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